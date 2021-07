Rheinklingen TG - SUP passt nicht in SUV – Lenker fährt trotzdem so

Mittlerweile hat gefühlt jeder ein Stand-up-Paddle (SUP). So scheint es zumindest, wenn man die Schweizer Seen und Flüsse beobachtet. Auch diesen Sommer sind einige Paddler und Paddlerinnen bereits unterwegs – und wie. Die Kantonspolizei Thurgau möchte darauf hinweisen, sich vorher genau zu informieren, wie man ein solches Gefährt zu handhaben hat. Vor allem im Verkehr müsse auf die Sicherheit geachtet werden. So hat die Kapo Thurgau am Mittwoch in Rheinklingen TG ein Fahrzeug angehalten, bei dem das SUP ungesichert und ungenügend gekennzeichnet aus dem Kofferraum ragte und somit auch das Kennzeichen nicht zu sehen war.