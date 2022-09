Aesch BL: «Super Arbeit» – Gemeinde macht Radarkontrollen publik

Vier Mal wurden im August am Herrenweg in Aesch im Kanton Baselland mobile Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei durchgeführt. Drei Mal suchte die Polizei ein diskretes Plätzchen an der Ettingerstrasse für die Laserpistole. Das geht aus der Monatsstatistik der Radarkontrollen hervor, die die Gemeinde Aesch jüngst im «Wochenblatt», dem amtlichen Anzeiger, publiziert hat. Die Tabelle gibt zu reden. Auch in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du …» wurde sie unter dem Titel «Super Arbeit!» geteilt und kommentiert.