Rollstuhlfahrer Hug

«Super, dass die Schweiz Gemeinschaftsgefühle entwickelt»

Rollstuhlfahrer Marcel Hug fährt am One Million Run mit. Der Thurgauer absolviert dabei einen Marathon.

von Adrian Hunziker

Rollstuhlfahrer Marcel Hug fährt am One Million Run mit. Der zweifache Olympiasieger absolviert am Samstag einen Marathon. Auch der 34-Jährige konnte in den letzten Monaten keine Wettkämpfe bestreiten.

Darum gehts • Am Pfingstwochenende findet der One Million Run statt. Die Schweiz will dabei gemeinsam eine Million Kilometer zurücklegen. • Der Rollstuhlfahrer Marcel Hug trägt seinen Teil dazu bei und fährt am Samstag einen Marathon ab. • Mit dem Run wird Geld für die Schweizer Sporthilfe gesammelt.

Die Schweiz öffnet sich nach dem Lockdown stetig, immer mehr Menschen dürfen wieder Sport treiben. Am Pfingstwochenende findet nun in der Schweiz der One Million Run statt. Mit diesem «läuft die Schweiz symbolisch aus dem Stillstand», schreiben die Organisatoren.

Die Idee dahinter ist: Die Schweiz vereint sich und legt gemeinsam innerhalb von 48 Stunden eine Million Kilometer zurück. Ausserdem wird mit dem Run Geld für die Schweizer Sporthilfe gesammelt. Mitmachen darf jeder, es wird gelaufen, gewandert, spaziert. Oder aber man legt seine individuelle Strecke – jeder entscheidet selbst über das Pensum – per Rollstuhl zurück. So wie der Schweizer Rollstuhlsportler Marcel Hug.

Marcel Hug, wo treffen wir Sie an? Sind Sie schon unterwegs?

Nein, ich bin noch zu Hause.

Wann geht es für Sie denn los?

Ab 14 Uhr fahre ich zweimal um den Sempachersee, das ergibt ziemlich genau einen Marathon. Am Sonntag fahre ich eventuell noch mal, ich entscheide das aber spontan. Eventuell absolviere ich auch nur ein Training, fahre nicht noch mal einen Marathon. Ich weiss es noch nicht.

Sie fahren nun draussen, Sie trainieren aber auch zu Hause. Welche Möglichkeiten haben Sie?

Es gibt spezielle Laufbänder, die sind aber sehr kostspielig. Für Rollstuhlfahrer gibt es aber auch Rollen, ähnlich wie für Velofahrer. Solche habe ich zu Hause, darauf habe ich während des Lockdown auch trainiert.

Zweifacher Olympiasieger Marcel Hug wurde 1986 mit der Neuralrohrfehlbildung Spina bifida geboren. Als er zehn Jahre alt war, absolvierte er sein erstes Rollstuhlrennen. Mittlerweile ist der Thurgauer mehrfacher Weltmeister, und er gewann 2016 in Rio de Janeiro an den Sommer-Paralympics die Goldmedaille sowohl über 800 m wie auch in der Marathondistanz. Hug ist zudem sechsfacher Schweizer Sportler des Jahres in der Kategorie Behindertensport. (hua)

Aber Sie gehen schon lieber nach draussen?

Auf jeden Fall. Es ist vom Rollwiderstand, von der Atmosphäre, vom Wind her viel angenehmer – und realistischer, das Training ist so von besserer Qualität. Meine Wettkämpfe sind ja auch jeweils draussen, entweder auf der Leichtathletikbahn oder beim Marathon auf der Strasse. Aber im Winter sind wir viel auf der Rolle, wenns kalt ist und Schnee hat.

Wo befindet sich Ihre Grenze? Wann trainieren Sie nicht mehr draussen?

Das Problem ist die Lunge, wenn es zu kalt ist. Es kommt etwas drauf an, was man trainiert. Ausdauer würde bei tiefen Temperaturen noch gehen, aber sobald man Intervalltrainings macht, bei denen man stark atmen muss und die Lungen beansprucht, dann kann das für die Lungen schädlich sein. So 6 bis 7 Grad muss es schon sein, damit ich draussen trainiere. Kommt hinzu, dass wir im Rollstuhl die unteren Extremitäten nicht einsetzen können und die bei tiefen Temperaturen schneller auskühlen.

Nun machen Sie beim One Million Run mit – was sind Ihre Beweggründe?

Es gibt verschiedene Gründe: Zum einen finde ich es eine Superidee, der grundsätzliche Gedanke, dass die gesamte Schweiz sich bewegt, ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Zum anderen spielt der gesundheitliche Aspekt mit, der mir wichtig ist. Und der Gedanke, dass damit Geld für den Sportnachwuchs gesammelt wird, finde ich auch sehr wichtig. Es sind diverse Komponenten, die ich toll finde. Gemeinsam eine Million Kilometer zu erreichen, finde ich cool.



Wie haben Sie persönlich den Corona-Lockdown erlebt?

Für mich gibt es eine positive wie auch eine negative Seite. Schwierig war sicher, dass man keinen Kontakt mehr hatte, ich musste allein trainieren. Im Training war ich natürlich eingeschränkt, das erschwerte vieles. Dann sind Wettkämpfe weggefallen, Einnahmen ebenfalls. Ich habe nicht nichts verdient, aber halt viel weniger. So war es finanziell und auch sonst eine schwierige Situation. Die gesundheitliche Situation älterer Menschen liess mich nicht unberührt.

Was sind denn die positiven Aspekte?

Zu Beginn gab es sicherlich eine Entschleunigung, ich hatte Zeit für mich selbst, konnte mir Gedanken über diverse Dinge machen, hatte weniger Verpflichtungen, konnte Projekte, die ich lange vor mir herschob, endlich erledigen. Im Training musste man kreativ sein, da konnte ich einige Dinge mitnehmen, die ich später noch gebrauchen kann.

Was sind Ihre Pläne in diesem Jahr?

Bei uns steht im Herbst noch der eine oder andere Marathon auf dem Programm. Da wissen wir halt nicht, ob die stattfinden werden oder nicht. Kürzlich wurde der Boston Marathon abgesagt. Es ist schwierig zu sagen, wie es weitergeht. Ich bereite mich so vor, dass ich fit bin, sollten die Marathons denn durchgeführt werden können. Ich bin mir aber bewusst, dass es möglich ist, dass dieses Jahr keine Events mehr stattfinden werden – darauf bin ich mental vorbereitet.

Sie sagen, Sie sind mental bereit – haben Sie Hilfe bekommen?

Ich setze mich selbst viel mit dem Thema auseinander, habe aber auch eine Sportpsychologin – mit ihr arbeitete ich bereits vor der Corona-Krise zusammen. Und mein Trainer unterstützt mich, vor allem, was die Planung betrifft.

Sie absolvieren einen «Run» mit dem Slogan «Die Schweiz läuft gemeinsam aus dem Stillstand», Sie sind aber im Rollstuhl unterwegs. Was löst es bei Ihnen aus, dass Sie als Behindertensportler eigentlich nie im Rampenlicht stehen?