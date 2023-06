Gesundheit: Diese Lebensmittel fördern Depressionen

«Die Pharma-Industrie verdient an Medikamenten, nicht an gesunder Ernährung»

Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Depressionen

Was hilft: die «Regenbogen-Diät»

Ausserdem empfiehlt sie die sogenannte «Regenbogen-Diät»: Das heisst, man nimmt unterschiedliche Farben von Gemüse und Obst zu sich – eben in allen Farben des Regenbogens. «Es geht dabei nicht um die unterschiedlichen Farben, sondern um die verschiedenen Mikroben, die sie in unser Verdauungssystem bringen». Mikroben sind winzig kleine Lebewesen, die nur unter dem Mikroskop erkennbar sind. Sie sind für unsere Darmflora unerlässlich.

Was nicht hilft: Zucker, Salami, Alkohol

Es ist zwar keine grosse Überraschung, muss aber trotzdem erwähnt werden. Zucker macht nicht nur dick, sondern schädigt laut Naidoo auch das Gehirn. Auch wenn er nicht das gleiche Suchtpotenzial wie Drogen habe, sei er trotzdem problematisch: «Er kommt in sehr vielen Gerichten vor, wo man ihn gar nicht vermutet, beispielsweise in Ketchup, Salatsaucen oder in Pommes frites.» Verarbeitetes Essen sei darauf ausgelegt, dass man immer mehr davon will – wer kennt es nicht: Ist die Chips-Tüte einmal geöffnet, ist sie im Nu auch leer.