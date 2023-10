Super-Herbst: Noch nie war es so warm in der Schweiz

1 / 4 «Das sind Rekordtemperaturen, die wir so noch nie hatten. Diese betrifft nicht nur die Maximaltemperatur, sondern auch die Tatsache, wie lange diese Phase dauert», sagt ETH-Klimaforscher Nicolas Gruber. 20min/Matthias Spicher Am Montag wurden 28 Grad an der Station in Basel-Binningen gemessen und am Wochenende darf je nach Region erneut mit 23 bis 26 Grad gerechnet werden. MeteoNews.ch «Für den Oktober ist es deutlich zu warm», sagt Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews. «Schaut man sich die ersten Oktobertage an, sind wir fast sechs Grad über der Klimanorm.» 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Nach dem wärmsten je gemessenen September startete auch der Oktober richtig warm.

Am Montag wurden 28 Grad an der Station in Basel-Binningen gemessen und am Wochenende darf je nach Region erneut mit 23 bis 26 Grad gerechnet werden.

Doch was machen diese warmen Temperaturen mit der Natur und Tierwelt und fällt der Herbst nun aus?

Expertinnen und Experten beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Warum ist es im Oktober noch so warm?

«Für den Oktober ist es deutlich zu warm», sagt Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews. «Schaut man sich die ersten Oktobertage an, sind wir fast sechs Grad über der Klimanorm.» Derzeit sehe es danach aus, dass es bis Mitte Oktober überdurchschnittlich warm bleibe. «Dass es im Oktober über einen so langen Zeitraum so warm bleibt, ist aussergewöhnlich.»

Auch ETH-Klimaforscher Nicolas Gruber sagt: «Das sind Rekordtemperaturen, die wir so noch nie hatten. Diese betrifft nicht nur die Maximaltemperatur, sondern auch die Tatsache, wie lange diese Phase dauert.» Die warmen Temperaturen führt Gruber unter anderem auf die stabile Wetterlage in Europa und die Klimaerwärmung zurück.

Fällt der Herbst nun aus?

«Für uns fühlt es sich aufgrund der warmen Temperaturen so an, als würden wir den Herbst überspringen», sagt Gruber. Dem sei aber nicht so: «Das Wetter kann im Herbst rapide umschlagen, das wäre nicht ungewöhnlich – genau so wie es im Frühling manchmal sehr schnell sommerlich warm werden kann. Ein plötzlicher Temperatursturz von über 20 Grad innerhalb kürzester Zeit ist demnach durchaus realistisch.»

Was bedeutet das für die Tierwelt?

Besonders die Wildtiere dürften laut Urs Büchler, Präsident des Schweizer Wildhüterverbands, von den warmen Herbsttemperaturen profitieren: «Durch die milden Temperaturen geht es der Vegetation, speziell in den Bergregionen, gut. Die Tiere finden frisches Gras und bereiten sich auf die kälteren Temperaturen vor.»

Was den Winterschlaf angeht, so müsse man zwischen den einzelnen Tiergruppen unterscheiden. Auf Murmeltiere etwa habe der milde Oktober beispielsweise keinen Einfluss. «Sie orientieren sich nicht an der Temperatur, sondern vertrauen ihrer biologischen Uhr, wenn es um den Winterschlaf geht», erklärt Büchler. Auch den Igeln mache das Wetter keine Probleme. «Sie finden auch jetzt genügend Laub, getrocknete Gräser und abgebrochene Äste, um ihren Bau für den Winterschlaf vorzubereiten.»

Anders sieht es bei Tieren aus, die nur eine Winterruhe halten: «Sie orientieren sich an der Temperatur und sind derzeit noch aktiv und fleissig auf Nahrungssuche. Mich kontaktieren Leute, die sich darüber beschweren, dass Dachse ihre Gärten auf der Suche nach Futter verunstalten», schmunzelt der Wildhüter.

Laut Nathalie Rutz, Sprecherin bei Pro Natura, sind Lebensgemeinschaften grundsätzlich an temporär schwankende Temperaturen angepasst. «Ist es also mal eine Jahreszeit etwas wärmer, ist das nicht weiter schlimm.» Anders sieht es aus, wenn mehrere Jahre hintereinander dieselben Wetterextreme folgen und sich die Durchschnittstemperatur verändert, dann könnten sich Lebensgemeinschaften verändern. Wenn sich das Nahrungsangebot bei hohen Temperaturen verbessert, kann es sein, dass Zugvögel den Flug in den Süden verschieben oder ganz auslassen.

Welche Tier leiden?

Nachteilig ist das aktuelle Wetter gemäss Büchler für Schneehasen. Bei ihnen beginne jetzt der Fellwechsel, jedoch sei der Schnee noch lange nicht in Sicht: «Schneehasen wechseln ihre Fellfarbe im Oktober zu weiss, um sich im Schnee tarnen zu können und vor Angreifern zu schützen. Wenn der Schnee aufgrund der warmen Temperaturen noch länger ausbleibt, dürften die Tiere leichte Beute werden.» Auch für kälteliebende Tiere, wie Schneehühner und Gämse, sei die derzeitige Wärme eher unangenehm. «Diese Tiere vertragen das Wetter nicht so gut und leiden besonders darunter.»

Was ist mit der Landwirtschaft?

«Für die Landwirtschaft ist warmes und trockenes Wetter zu dieser Jahreszeit ideal», sagt Sandra Helfenstein vom Schweizer Bauernverband. «Für die Ernte beispielsweise von Mais oder Kartoffeln sind trockene Böden von Vorteil. Fährt man ins Feld, wenn es nass ist, verursacht das Schäden.» Die einzige Sorge sei der Wassermangel. «Da es in der Nacht aber relativ kalt ist und sich am Morgen Tau bildet, ist auch dieses Problem aktuell nicht dramatisch.»

Auch für Äpfel und Trauben, die noch hängen, sei das Wetter perfekt. Laut Matthias Schmid, Spezialist bei Agroscope, ist das durch die gute Nährstoffversorgung im Boden bedingt. «Durch die warme Erde haben die Bäume keinen Abschluss und wachsen noch weiter. Das ist aktuell kein Problem, das schadet den Bäumen nicht.» Ob das im Frühjahr ein Problem darstellen wird, könne man noch nicht sagen. «Sollte es weiterhin so warm bleiben, kann das Holz nicht verholzen, sprich sich auf den Winter vorbereiten. Dadurch könnten die Triebspitzen schwarz und gummig werden und im Frühjahr dann absterben.»

Was ist mit der relativ hohen Nullgradgrenze?

Laut Matthias Huss, Leiter des Schweizerischen Gletschermessnetzes (Glamos), sollte im Normalfall jetzt schon eine Schneedecke im Hochgebirge liegen. «Bis jetzt hat es, bedingt durch die hohen Temperaturen, kaum Neuschnee gegeben oder er ist wieder weggeschmolzen.» Zudem sei der Winterschnee, der die Gletscher vor Hitze schützen sollte, schon wegen des heissen Sommers fast komplett geschmolzen. «Die Nullgradgrenze bleibt aussergewöhnlich hoch für die Jahreszeit», so Huss. Das Schmelzen der Gletscher gehe also vorerst weiter. «Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht. Derzeit können wir nichts machen, das Wetter lässt sich nicht beeinflussen. Die einzige Lösung wäre eine langfristige und globale Strategie für den Klimaschutz.»

Wie wird der Winter aussehen?

Gemäss Huss ist es aktuell schwierig zu sagen, was für einen Winter wir erwarten dürfen. Zumindest im Hochgebirge gäbe es sicher Schnee, wie viel kann aktuell aber noch nicht vorhergesagt werden. «Sollten die Temperaturen der nächsten Monate wie in den letzten Jahren zu hoch bleiben, dürfte der Winter im Flachland aber eher durch Regen statt Schnee geprägt sein.»

