Brasilianer rettet Real Madrid : Super-Joker Rodrygo – vom 50-Millionen-Flop zum grossen Helden

2018 blätterte Real Madrid für das damals 17-jährige Supertalent Rodrygo 50 Millionen Franken hin. Eine Investition, die sich am Mittwochabend endlich auszahlte.

Hier schnürt Rodrygo den Doppelpack und rettet Real in die Verlängerung. (Video: SRF)

Darum gehts Real Madrid steht nach einem dramatischen 3:1-Sieg gegen ManCity im Final der Champions League.

Mit seinen zwei Toren rettete Joker Rodrygo sein Team überhaupt erst in die Verlängerung.

Der Brasilianer spielt seit 2019 in Madrid, ohne bislang gross Spuren zu hinterlassen.

Es sind die vielleicht verrücktesten 90 Sekunden, die das altehrwürdige Santiago Bernabéu in seiner 75-jährigen Geschichte gesehen hat. Mit seinen zwei Toren in der 90. und 91. Minute rettet Super-Joker Rodrygo Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel gegen ManCity in die Verlängerung. Dort macht Benzema dann alles klar und besiegelt den königlichen Einzug in den Champions-League-Final.

Der grosse Held an diesem Abend ist aber nicht der französische 15-Tore-Mann, sondern eben jener 21-jährige Rodrygo Silva de Goes – so der ganze Name des Brasilianers. Es ist nicht dessen erster Eintrag in die Geschichtsbücher. 2017 debütiert Rodrygo mit 16 Jahren für den FC Santos, derselbe Club, bei dem auch Neymar zum Weltstar reifte. Einige Monate später gelingt ihm als bisher jüngster Brasilianer ein Tor in der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League.

1 / 5 Rodrygo wird im Halbfinal-Rückspiel zwischen Real und ManCity zur grossen Figur. Action Images via Reuters In der 90. Minute sorgt der zuvor eingewechselte Brasilianer für das 1:1. Getty Images In der 91. Minute legt der 21-Jährige den zweiten Treffer nach. REUTERS

50 Millionen, aber kein Wechsel

Kein Wunder wird das grosse Real Madrid auf das Supertalent aufmerksam und legt 2018 satte 50 Millionen Franken für ihn auf den Tisch. Doch statt Rodrygo direkt nach Spanien zu holen, parkieren die Königlichen den Teenager nochmals eine Saison beim FC Santos. Im Sommer 2019 folgt dann schliesslich der emotionale Wechsel über den Teich. Bei seiner Verabschiedung weint der damals 18-Jährige, weil er seinen Jugendclub verlässt – und weil mit dem Wechsel zu Real ein Traum in Erfüllung geht.

Doch in Madrid kann sich der talentierte Flügelspieler nicht durchsetzen. In seinen ersten beiden Saisons bei Real pendelt Rodrygo unter Trainer Zinedine Zidane meist nur zwischen Ersatzbank und Tribüne. Mit Nachfolger Carlo Ancelotti kommt der Brasilianer in der laufenden Saison aber plötzlich besser in Fahrt – und spielt in den letzten Wochen so stark wie noch nie im Real-Trikot. Schon im Viertelfinal-Rückspiel gegen Chelsea leitete er die Wende ein. Nach dem Last-Minute-Doppelpack gegen ManCity dürfte Rodrygo nun endgültig in Madrid angekommen sein.