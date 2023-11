Super League: Adrian Barisic vom FC Basel hat Knieverletzung

Die grosse Cup-Klatsche? Die grosse Cup-Sensation? Weder noch. Super-League-Tabellenführer FCZ und der AC Bellinzona, Drittletzter der Challenge League, zeigten am Dienstagabend eine eher ereignisarme Cup-Partie im Tessin. Zwar hatte der FC Zürich den erwarteten hohen Spielanteil mit ein Ballbesitz zwischen 60 und 70 Prozent. Richtig viel damit anstellen konnte der Leader aber gegen gut stehende Tessiner wie schon am Samstag gegen Lausanne-Ouchy nicht. In der zweiten Halbzeit kam der FCZ dann häufiger gefährlich vor das Tor von Bellinzona, doch entweder scheiterten die Zürcher am eigenen Unvermögen oder an den Defensivakteuren der Gastgeber. So musste das Spiel mit dem Stand von 0:0 in die Verlängerung – wo FCZ- und Super-League-Topscorer Jonathan Okita in der dritten Minute zum entscheidenden 1:0 traf. Bellinzona kam anschliessend noch zu Chancen auf den Ausgleich, doch es fehlte das Quäntchen Glück – der FCZ steht im Cup-Viertelfinal. (wed)