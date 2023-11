Super League: Basel gegen Yverdon live im Ticker

«Es ist das erste Heimspiel für meinen neuen Verein. Das ist sehr speziell für mich. In dieser Woche war vieles gut. Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollen die guten Trainingsleistungen bestätigen. Wie schon gegen Kriens achten wir uns heute nicht darauf, wie wir gewinnen. Die Einstellung der Mannschaft muss stimmen. Wir müssen den Sieg richtig wollen. Ohne die richtige Mentalität bringt uns auch die beste Taktik nichts. Es ist eine Herkulesaufgabe. Aber wir müssen aufhören zu zweifeln und auf dem Feld 120 Prozent geben. Ich erwarte nicht ein perfektes Spiel. Es geht momentan nicht um meine Spielphilosophie. Das können wir dann vielleicht in den nächsten zwei Wochen angehen. Wenn wir heute kämpfen und mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen, werden wir gewinnen.» (via Blue)