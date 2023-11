Super League: Basel gewinnt gegen Yverdon

Freshfocus

Die Szene des Spiels

Es war ein tonnenschwerer Stein, der den FCB-Spielern und -Fans in der 26. Spielminute vom Herzen fiel. Nach über 400 Minuten traf Mohamed Träger zum ersten FCB-Ligator seit Ende September. Zum ersten Mal in der Saison gingen die Basler mit 1:0 in Führung. Der FCB zeigte zudem auch Moral am Sonntagabend. Trotz unglücklichem Ausgleich gaben die Gastgeber nicht auf und erzielten kurz vor Schluss in Person von Gabriel Sigua das Tor zum 2:1-Endresultat. Es ist der erste FCB-Sieg in der Liga seit dem 30. Juli.

Die Schlüsselfigur

Fabian Frei. Der FCB-Captain musste in den vergangenen Wochen stets vor den Medien stehen, um die teils miserablen Leistungen zu erklären. Auch er selbst zeigte nicht immer eine Glanzleistung. Anders am Sonntag. Der Captain dirigierte als Innenverteidiger die Defensive, warf sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf und versuchte immer wieder, das Spiel von hinten aufzubauen.

Das bessere Team

Der FCB hatte mehr Spielanteile, war bemüht. Doch die Unsicherheiten wie auch die Ungenauigkeit im Zusammenspiel waren der Mannschaft auch am Sonntag über 90 Minuten anzusehen. Yverdon Sport zeigte derweil eine konzentrierte Teamleistung, war am Ende aber zu wenig torgefährlich.

Das Tribünen-Gezwitscher

Unter einem Pfeifkonzert trat Yverdon-Spieler Cespedes in der 72. Spielminute zum Elfmeter an. Zuvor hatte sich der VAR bei Schiedsrichter Urs Schnyder gemeldet. Dominik Schmid wehrte im eigenen FCB-Strafraum einen Schuss von Anthony Suthier mit der Hand ab. Eine korrekte Penaltyentscheidung.

Die Tore

26’ | 1:0 | Zunächst blieb Yusuf Demir im Waadtländer Strafraum noch hängen. Im zweiten Anlauf bewies er aber Übersicht und legte ab auf Mohamed Dräger, der mit einem satten Schuss für die erst zweite Basler 1:0-Führung der Saison sorgte.

72’ | 1:1 | Penalty von Boris Cespedes nach Handspiel von Dominik Schmid.

85’ | 2:1 | Gabriel Sigua mit starkem Antritt, spielt dank Doppelpass mit Thierno Barry die ganze Yverdon-Verteidigung schwindlig und traf dann selber mit sattem Schuss.

Das andere Spiel

Freshfocus

Achterbahnfahrt auf der Pontaise: Zuerst führt St. Gallen, dann dreht Lausanne-Ouchy die Partie und am Schluss stellen die Gäste aus der Ostschweiz das Resultat noch einmal auf den Kopf. 5:2 lautet das Resultat am Ende zugunsten des FCSG, der sich mittlerweile auf Rang 3 vorgeschlichen hat und nur noch einen Zähler hinter Leader YB platziert ist (ein Spiel mehr).

Der Ausblick

Basel gastiert kommenden Sonntag beim formstarken Servette (16.30 Uhr). Yverdon empfängt bereits am Samstag Lausanne-Sport (18 Uhr).