Super League: Basel verliert auch in Lausanne

Pascal Muller/freshfocus

Die Szene des Spiels

Gleich 0:3 geht der FC Basel im Kellerduell gegen Lausanne-Sport unter. Der Genickbruch: Nach einer guten Stunde ging Dabanli nach einem Zweikampf mit Veiga im Basler Strafraum zu Boden. Der Lausanne-Verteidiger wurde minutenlang auf dem Platz gepflegt – bis sich plötzlich der VAR meldete. Veiga hatte mit seinem hohen Bein Dabanli wohl im Gesicht getroffen, was auf den unscharfen TV-Bildern aber nur schwer zu erkennen war. Schiedsrichter San entschied dennoch auf Penalty, den Sène zum 2:0 verwandelte. Ob es ohne lange Verletzungsunterbrechung überhaupt zum VAR-Eingriff gekommen wäre? Schon beim 1:0 meldete sich der VAR nach einem Handspiel von Barry im FCB-Strafraum.

Die Schlüsselfigur

Kaly Sène. Schon beim 2:1-Erfolg in Basel hatte der Stürmer gegen seinen Ex-Club getroffen. Dieses Mal glänzte der Lausanne-Knipser mit zwei Penalty-Toren und einem Assist. «Wir hätten ihn gerne in Basel behalten. Aber er hat sich nicht mehr wohlgefühlt», erklärte David Degen im Pauseninterview. Bei gerade einmal 188 Einsatzminuten in der gesamten letzten Saison aber auch nicht wirklich verwunderlich.

Die bessere Mannschaft

Elfter gegen Zwölfter hiess es im Kellerduell im Waadtland. Wie ein Abstiegskandidat traten aber nur die Gäste aus Basel auf. Mit teilweise sehr sehenswertem Kombinationsfussball brachte Lausanne-Sport die FCB-Abwehr immer wieder zum Schwimmen. Offensiv hatten die nun seit vier Spielen torlosen Basler praktisch überhaupt nichts anzubieten. Dies änderte sich nicht einmal, als der FCB nach einer Roten Karte für Lausanne noch rund zehn Minuten in Überzahl spielte.

Das Tribünen-Gezwitscher

Die Bilanz unter Trainer Heiko Vogel wird immer hässlicher: vier Spiele, null Punkte, ein Torverhältnis von 0:10. «Es ist klar, wir stehen hinter Heiko Vogel. Aber am Ende des Tages müssen die Ergebnisse und Punkte kommen», so FCB-Boss David Degen in der Halbzeit. Bei nun schon fünf Punkten Rückstand auf den Barrage-Platz scheint der Vogel in Basel bereits abgeschossen.

Die Tore

19.’ | 1:0 | Nach einem Handspiel von Barry verwandelte Sène den fälligen Penalty.

69.’ | 2:0 | Wieder ein VAR-Penalty, wieder traf Sène.

69.’ | 3:0 | Doppelschlag! Nach einem groben Aussetzer in der Basler Abwehr setzte Sanches zu einem Solo an und vollendete mit einem gefühlvollen Chip.

Der Ausblick

Der FCB muss am Mittwoch im Cup-Achtelfinal nach Kriens. In der Super League geht es am kommenden Sonntag zu Hause gegen Yverdon weiter. Lausanne-Sport trifft sowohl im Cup als auch in der Meisterschaft zweimal daheim auf Lugano.