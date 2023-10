Super League: Basel – Servette 0:1

Am Samstagabend kam es in Basel zur Partie zwischen dem FCB und Servette. Die Westschweizer gewannen die Partie knapp mit 1:0.

Genf geht gegen Basel in Führung. SRF

Die Szene des Spiels

Der FC Basel wollte aus dem Elend heraus und endlich wieder einmal gewinnen. Doch das klappte am Samstagabend im Joggeli nicht. Gegen Servette gab es eine 0:1-Niederlage. In der 63. Minute köpfelte Antunes den Ball nach einem Eckball an den rechten Pfosten. Der Ball sprang zurück in den Strafraum. In diesem liess es sich Severin nicht nehmen und traf zum 1:0. Es war die Szene des Spiels. Und eine Szene, die Servette-Trainer René Weiler nicht sah. Der Coach stand in der ersten Hälfte noch an der Seitenlinie, blieb dann aber in den Katakomben und trat frühzeitig die Heimreise an. Er fühlte sich nicht gut, war krank.

Die Schlüsselfigur

Renato Veiga kostete den FC Basel im Sommer fast fünf Millionen Franken. Der U-21-Nationalspieler von Portugal stand bisher auch jedes Mal in der Startelf. Nach einem Top-Start gegen den FC Zürich beispielsweise wurde Veiga jedoch immer schwächer. So auch heute. Der 20-Jährige war bemüht, doch fällte teils einfach die falschen Entscheidungen. In der ersten Hälfte etwa, als er aufs gegnerische Tor zurannte und dann schoss. Dabei wären Mitspieler besser postiert gewesen.

Das bessere Team

Servette. Die Genfer hatten mehr Ballbesitz und kamen zu gefährlicheren Chancen. Sie rannten immer wieder an und brachten die Basler in Bedrängnis. Der Sieg war somit verdient. Der FC Basel präsentierte sich nach zwei 0:3-Niederlagen unter Alt-Neu-Trainer Heiko Vogel zwar zumindest in der Verteidigung verbessert, in der Offensive blieb Basel jedoch eine Enttäuschung. Rotblau ist das einzige Team, das in dieser Saison noch nie ohne Gegentreffer blieb.

freshfocus

Das Tribünen-Gezwitscher

FCB-Boss David Degen rief zuletzt im blue-Interview den Abstiegskampf aus. Und das war gut so, die Rotblau-Zahlen, sie sind erschreckend. Der FC Basel befindet sich in einem Rekordtief. Der FC Basel gewann vor der Servette-Partie erstmals überhaupt sieben Super-League-Spiele in Serie nicht. Ebenso lag der Tiefstwert in Sachen Punkteausbeute nach neun Partien bisher bei 12 Punkten, vor Samstagabend hatte Rotblau gerade einmal fünf auf dem Konto.

Kein Wunder also stand der FCB am Tabellenende. Und dort bleibt Basel nach der Niederlage gegen Genf auf. Der von Degen ausgerufene Abstiegskampf wird den FCB noch eine Weile begleiten, die Sieglos-Serie geht weiter und ist auf acht Spiele angewachsen. In der Tabelle hat Basel nun drei Punkte Rückstand auf GC, das am Sonntag spielt.

Tor

63’ | 0:1 | Antunes köpfelte die Ecke von Cognat an den Pfosten. Im Strafraum reagierte Yoan Severin am schnellsten und netzte zum verdienten 1:0 ein.

Der Ausblick

Der FC Basel trifft nächstes Wochenende auf Lausanne-Sport. Die Westschweizer, die am frühen Samstagabend remis gegen Ouchy spielten, befinden sich ebenso im Tabellenkeller. Servette spielt unter der Woche in der Europa League, ehe die Partie gegen Luzern ansteht.