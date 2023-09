Super League: Bledian Krasniqi fällt verletzt einige Wochen aus

Am Dienstag trifft die Frauen-Nati in der Nations League auf die Weltmeisterinnen aus Spanien. Für dieses Spiel müssen die Schweizerinnen auf Ramona Bachmann verzichten. Wie der Verband mitteilt, hat sie sich im Spiel am Freitag in St. Gallen gegen Italien (0:1) eine Verletzung am Fuss zugezogen und ist nicht mit nach Spanien gereist. (nih)