Super League: Der FC Basel verliert gegen Lausanne-Sport

Der FCB rutscht tiefer in die Krise. Gegen Aufsteiger Lausanne müssen die Basler nach einem Fehler in der Nachspielzeit eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Die Szene des Spiels

In der 93. Minute leistete sich FCB-Mittelfeldspieler Burger einen katastrophalen Rückpass, Baldé entwischte Burger und spitzelte den Ball an Hitz vorbei – das 2:1 für Lausanne-Sport! Mit drei Punkten aus vier Spielen rutschen die Basler auf den Barrageplatz ab, der komplett missglückte Saisonstart ist mit drei Punkten aus vier Spielen endgültig perfekt.

Die Schlüsselfigur

Kaly Sène. In der vergangenen Rückrunde war der Stürmer beim FCB auf die Tribüne verbannt worden. Nach seinem ablösefreien Wechsel zu Lausanne darf der 22-Jährige endlich wieder Fussball spielen – und rächte sich mit seinem Tor nach nur sechs Minuten an seinem Ex-Club. Sène liess es sich nicht nehmen, seinen Treffer in Richtung Logenbereich des St. Jakob-Parks zu bejubeln.

Wenig später doppelte der Senegalese nach, dieses Mal meldete sich aber der VAR. Dem Tor war ein Foulspiel vorausgegangen. Seinen zuvor erneut ausgelassenen Jubel – dieses Mal in Richtung Muttenzerkurve – goutieren die Basler Fans mit einem lauten Pfeifkonzert.

Die bessere Mannschaft

In der ersten Hälfte war der Aufsteiger aus dem Waadtland die aktivere Mannschaft, der FCB hätte sich zur Pause über einen höheren Rückstand nicht beklagen können. Nach dem Seitenwechsel kamen die Basler besser ins Spiel, mit einer guten Schlussphase verdienten sich die Lausanner aber ihren ersten Saisonsieg.

Das Tribünen-Gezwitscher

«Mit mir muss keiner Mitleid haben», hatte FCB-Trainer Timo Schultz vor der Partie gegen Lausanne erklärt. Dennoch musste der Deutsche auch gegen Lausanne wieder auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Gleich acht Spieler meldete der FCB vor Spielbeginn als verletzt oder abwesend. Immerhin: Eigengewächs Leon Avdullahu (19) gehörte bei seinem Super-League-Debüt zu den wenigen Basler Lichtblicken.

Die Tore

6.’ | 0:1 | Husic spazierte unbedrängt durch die Basler Abwehr, seinen Querpass konnte Hitz zwar noch ablenken, Sène bugsierte den Ball aber irgendwie doch noch über die Linie.

61.’ | 1:1 | Der erste richtig überzeugende Basler Angriff. Burger über rechts mit dem perfekten Zuspiel auf den eingewechselten Hunziker, der einschob.

93.’ | 2:1 | Burgers Fehlpass nutzte Baldé eiskalt aus.

Der Ausblick

Es folgt am Wochenende die erste Runde des Schweizer Cups. Der FCB muss nach Neuenburg zum FC Saint-Blaise. Lausanne bekommts mit Vevey zu tun.