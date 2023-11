Super League: Der FC St. Gallen besiegt den FC Winterthur

1 / 4 Chadrac Akolo traf gegen Winterthur drei Mal. freshfocus Hier freute er sich über das zwischenzeitliche 4:1. freshfocus Der FC Winterthur gab sich jedoch nicht so leicht zu schlagen. freshfocus

Darum gehts Der FC St. Gallen siegte am Samstag gegen den FC Winterthur.

Das Spiel war ein wilder Schlagabtausch.

Insgesamt fielen sechs Treffer.

Die Szene des Spiels

Was war das für ein berauschendes Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Winterthur. Nach einer Stunde waren bereits sechs Tore gefallen. Am Ende gewann der FCSG mit 4:2. Die entscheidenden Szenen spielten sich zwischen der 20. und 29. Minute ab. Nach der Führung von Winti schoss St. Gallen nämlich innert neun Minuten drei Tore und drehte das Spiel. Eine zweite entscheidende Szene geschah in der zweiten Halbzeit. Lawrence Ati Zigi hielt in der 70. Minute einen selbst verschuldeten Penalty.

Die Schlüsselfigur

Chadrac Akolo ist in Top-Form! Das bewies er am Samstagabend erneut. Der Espen-Stürmer traf bereits in den letzten beiden Liga-Spielen für den FC St. Gallen, nun gelang ihm gar ein Hattrick. Es waren wettbewerbsübergreifend seine Saisontore vier, fünf und sechs.

Das bessere Team

Der FC St. Gallen hat einen Lauf. Der Sieg gegen Winterthur war der dritte Erfolg hintereinander. Dank des Sieges sprangen die Espen zumindest vorübergehend an die Spitze der Super League. Ebenfalls bemerkenswert: Der FCSG schaffte es endlich, Angstgegner Winti zu besiegen. So verlor der FC St. Gallen die letzten vier Spiele gegen den FCW. Der letzte Sieg geschah am 22. Juli 2022, als die Ostschweizer ihr Heimspiel am zweiten Spieltag mit 2:0 gewannen. Und: Dank des Siegs bleibt die makellose Heimbilanz bestehen. In dieser Saison musste das Team von Peter Zeidler daheim noch keinen Punkt abgeben.

Das Tribünen-Gezwitscher

Winterthurs Matteo Di Giusto schoss in dieser Saison in 13 Ligaspielen fünf Tore und bereitete drei vor. Vor dem Spiel gegen den FC St. Gallen erlitt er nun jedoch ein Schicksalsschlag. So starb die Mutter des 23-Jährigen unerwartet. Dennoch stand Di Giusto in der Startelf. Es war sein Wunsch. Dies teilte FCW-Coach Patrick Rahmen vor dem Spiel gegenüber blue mit: «Unser Team zeichnete sich in der bisherigen Saison durch einen grossen Zusammenhalt aus. Wir sind für ihn da.» Gegen Winti zeigte Di Giusto, der mit einem Trauerflor kickte, dann eine solide Leistung. Die mitgereisten Fans wünschten ihm viel Kraft.

Dieses Banner zeigten die Winterthur-Fans. freshfocus

Die Tore

13’ | 0:1 | Remo Arnold schoss den FC Winterthur in Führung. Nach einem Wirrwarr im Strafraum reagierte er am schnellsten. Es war der erste Schuss der Gäste aufs Tor.

20’ | 1:1 | Chadrac Akolo traf zum Ausgleich für das Heimteam. Er chippte den Ball über Winti-Goalie Keller hinweg an die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball hinter die Linie.

22’ | 2:1 | Wieder Akolo! Die Winterthurer konnten sich nur ungenügend befreien und Akolo liess es sich nicht nehmen.

29’ | 3:1 | Dieses Mal traf Julian Von Moos.

46’ | 4:1 | Akolo schnürte den Hattrick! Es sassen noch nicht einmal alle Zuschauerinnen und Zuschauer, als der Stürmer das 4:1 schoss. Wieder verteidigten die Winterthurer nur ungenügend.

51’ | 4:2 | Sayfallah Ltaief traf zum Anschluss. Das Tor zeigte: Die Winterthurer präsentierten sich gegen vorne absolut top, hinten hatte das Team aber massive Probleme.

Der Ausblick

Jetzt ist Nati-Pause. Ende November trifft der FC St. Gallen auswärts auf den FC Basel. Winterthur muss gegen Luzern ran.

Varol Tasar (Yverdon) traf nach 33 Sekunden gegen Lausanne. Urs Lindt/freshfocus

Das andere Spiel

Das Spiel zwischen Yverdon und Lausanne startete mit einem Knall. Es waren gerade einmal 33 Sekunden gespielt, als Tasar zum 1:0 für Yverdon traf. Vorausgegangen war ein haarsträubender Fehlpass von Custodio. Es war das schnellste Tor der bisherigen Super-League-Saison. Bei diesem einen Treffer blieb es jedoch nicht. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit 2:2. Dank dieses Resultats bleiben die beiden Teams im Mittelfeld der Liga stecken. Dem neuen Yverdon-Trainer Alessandro Mangiarratti gelingt damit auch in seinem zweiten Spiel kein Dreier.