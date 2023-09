Super League: FC Zürich mit Remis gegen Lausanne, Winterthur siegt

1 / 3 Der FCZ kommt nach der Nullnummer in Lausanne nicht vom Fleck. Pascal Muller/freshfocus Die Zürcher schaffen es nicht, sich für einen guten Auftritt zu belohnen. Pascal Muller/freshfocus FCZ-Assistenztrainer Murat Ural ersetzte den gesperrten Bo Henriksen an der Seitenlinie. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Der FC Zürich kommt in der 7. Runde der Super League nur zu einem 0:0 gegen Lausanne-Sport.

Es ist das dritte Remis in Serie für den Leader.

Winterthur feiert zu Hause einen 2:1-Erfolg gegen Lausanne-Ouchy.

Die Szene des Spiels

In der 92. Minute hätte der FCZ das dritte Remis in Serie beinahe noch abgewendet. Doch Lausanne-Goalie Letica lenkte den Kopfball von Wallner mit einem starken Reflex noch über das Tor.

Die Schlüsselfigur

Karlo Letica. Lausannes neue Nummer 1 wusste in seinem erst zweiten Super-League-Spiel zu überzeugen. Der 26-jährige Neuzugang aus der rumänischen Liga hielt seinen Kasten trotz 19 Abschlüssen sauber. Neben seiner Parade in der Nachspielzeit überzeugte der Kroate auch nach einer Stunde aus, als er einen Flachschuss von Mathew noch um den Pfosten lenkte.

Die bessere Mannschaft

Trotz 0:0-Pausenstand sorgten beide Teams in der ersten Halbzeit für gute Unterhaltung. Der FCZ kam immer wieder zu guten Möglichkeiten, die Gastgeber blieben mit schnellen Gegenstössen gefährlich. Nach der Pause hatten die Zürcher die Partie noch besser im Griff und waren deutlich näher am Lucky Punch. Der Distanzschuss von Giger war die mit Abstand beste Lausanne-Gelegenheit der zweiten Halbzeit.

Das Tribünen-Gezwitscher

Nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den FC Basel musste sich FCZ-Trainer Bo Henriksen das Gastspiel auf dem Lausanner Kunstrasen von der Tribüne aus mitansehen. Für den Dänen übernahm Assistenztrainer Murat Ural. Auf der anderen Seite verpasste es Lausanne-Coach Ludovic Magnin, sich an seinem Ex-Club zu rächen. Im Oktober 2020 war er als FCZ-Trainer entlassen worden – nach einem 0:4 gegen Lausanne. Achtmal sind die beiden Clubs nun seither in der Super League aufeinander getroffen, einen Waadtländer Sieg gab in dieser Zeit nie.

Die Tore

Keine.

Der Ausblick

Dem Leader droht ein kleiner Absturz: Noch am Samstag kann St. Gallen mit einem Sieg gegen GC an die Tabellenspitze springen. Am Sonntag können dann auch YB und Luzern an den Zürchern vorbeiziehen. Die Chance auf den nächsten Sieg gibt es für den FCZ bereits am Dienstagabend. Im Letzigrund kommt es zum Derby gegen GC.

Das andere Spiel

Turkes trifft zum 2:1 für Winterthur. freshfocus

Super-League-Vorhang auf für Ismael Gharbi! Die Leihgabe von PSG in Diensten von Stade Lausanne-Ouchy gab am Samstagabend ihr Super-League-Debüt gegen Winterthur. Der 19-Jährige gilt als grosses Talent, doch ein anderer Youngster drückte dem Spiel den Stempel auf: Matteo Di Giusto führte Winti zum 2:1-Sieg.

Nach einer langen Phase ohne viele Torszenen schlug Di Giusto in der 31. Minute zu. Mit der Hacke beförderte er die Kugel ins Netz. Lausanne-Ouchy reagierte sieben Minuten später. Nach einer Ecke von Talent Gharbi köpfelte Lucas Pos den Ausgleich. Davon liess sich die Gastgeber aber nicht beirren. Aldin Turkes verwertete postwendend eine Vorlage von Di Giusto zum 2:1. In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel. Lausanne-Ouchy hatte mehr Ballbesitz, doch wirklich gefährlich wurde es erst in der Nachspielzeit. Erst parierte Keller glänzend, dann verzog Florian Danho knapp.