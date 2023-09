Super League: FC Basel gegen FC Zürich endet remis

Freshfocus

Die Szene des Spiels

Es lief die allerletzte Minute, als der FC Basel durch Gabriel Sigua in extremis zum Ausgleich kam. An den 2:2-Endstand hat am Ende wohl kaum einer mehr geglaubt, doch er fiel tatsächlich. Es war der Schlusspunkt eines wilden Spiels.

Die Schlüsselfigur

FCZ-Trainer Bo Henriksen hat in der aktuellen Super-League-Saison eine Top-Bilanz. Der Trainer gewann von sechs Spielen drei, drei Mal gab es ein Remis, eine Niederlage musste er nie verkraften. Immer wieder stellte er sein Team gut auf, auch am Sonntag in Basel. Bei ihm wechselt sich dennoch Licht und Schatten ab. Immer wieder fällt er durch Wutanfälle auf und durch Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Zu sehen war das auch in der Partie im Joggeli. Nachdem er mehrmals gegen den Referee wütete, sah er in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte und musste die Partie auf der Tribüne zu Ende anschauen und sah, wie sein Team noch den Ausgleich hinnehmen musste.

Das bessere Team

Beide Teams. Der Leader der Super League bestach vor allem durch Ruhe und Willensstärke. Die Zürcher liessen sich von einem starken Rotblau-Team in der ersten Hälfte nicht beeindrucken und gingen vor der Pause durch ein Wirrwarr-Eigentor von Basels Adrian Leon Barisic in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Jonathan Okita.

Der FCB zeigte vor allem in der ersten Hälfte gute Ansätze. Das runderneuerte Team bewies nach dem 0:2 Moral. Zuerst gab es da das fantastische Freistosstor durch Renato Veiga und schliesslich den Ausgleich in der allerletzten Minute. Beim FC Basel standen abgesehen von Marwin Hitz und Fabian Frei nur Spieler in der Startelf, die diesen Sommer zum FCB wechselten.

Das Tribünen-Gezwitscher

Als der FCZ das letzte Mal in Basel gastierte, gab es ein wildes Spiel. Der FCB verlor mit 0:2, vom Ergebnis redete am Ende aber niemand. So artete die Partie aus und Rotblau-Leader Taulant Xhaka griff zunächst Antonio Marchesano ins Gesicht, dann streckte er Gegenspieler Nikola Katic mit einem Kopfstoss nieder.

Es folgte eine Entschuldigung und im Sommer sagte Xhaka im Interview mit 20 Minuten: «Zu Beginn konnte ich mich noch beherrschen, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen mich hat er sich das Trikot über den Mund gezogen und meine Frau sowie meine Kinder beleidigt.» Xhaka weiter: «Was ich mir in diesem Spiel anhören musste, habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt.»

Der Basler kassierte nach seinem Ausraster eine Mega-Sperre von acht Spielen. Diese war vor dem FCZ-Spiel abgesessen. Xhaka griff jedoch erst in der zweiten Hälfte ins Spielgeschehen ein und hatte einen Anteil noch am Remis. Aber auch dieses Mal gerieten Xhaka und Katic aneinander, nach dem späten Ausgleich.

Die Tore

45’ | 0:1 | Nachdem der FCB das 1:0 kläglich vergab, reagierte der FCZ. Nach einem Durcheinander im Basler Strafraum war es schliesslich Adrian Leon Barisic, der die Kugel ins eigene Tor spendierte.

48’ | 0:2 | Kurz nach der Pause schoss der FCZ durch Jonathan Okita das 2:0. Am hinteren Torpfosten köpfelte er wenige Zentimeter vor der Linie die Kugel in die Maschen.

73’ | 1:2 | Renato Veiga verkürzte für den FC Basel. Der Neuzugang schlenzte einen Freistoss über die Mauer ins weite, hohe Eck. Was für ein Tor.

90+6’ | 2:2 | Gewusel vor dem Zürcher Strafraum, Gabriel Sigua konnte den Ball über die Linie stochern, der FCB jubelte.

Das andere Spiel

Für Luzern begann das Heimspiel gegen Lugano alles andere als zufriedenstellend, bereits nach vier Minuten lagen die Gastgeber zurück, Jhon Espinoza hatte getroffen. Doch die Luzerner konnten die Partie dank zweier Tore durch Captain Max Meyer (das zweite per Penalty) drehen. Torschütze Espinoza sah in der 72. Minute nach einer Notbremse Rot, zwei Minuten später erzielte Lars Villiger das 3:1 und sorgte damit für die Entscheidung. Luzerns Nicky Beloko kassierte kurz vor Schluss ebenfalls für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte (76.).Der 2:3-Anschlusstreffer der Luganesi erfolgte in der 96. Minute zu spät.

Der Ausblick

Es steht die Nati-Pause an. Nach dieser findet der Schweizer Cup statt. Basel trifft in der 2. Runde auf Bosporus, in der Super League folgt dann die Partie gegen Yverdon. Der FCZ spielt im Cup gegen Tuggen und in der Liga gegen Lausanne. Lugano spielt im Cup gegen Lancy, ehe die erste Runde der Conference League ansteht. Luzern trifft im Cup auf Thun, dann folgt ein Spiel gegen Servette.

