Super League: Ex-FCB-Topscorer Males wechselt zu YB

Der 22-Jährige gehörte die vergangenen zwei Spielzeiten noch Inter Mailand, spielte aber auf Leihbasis beim FCB. Males zeigte dabei sein Talent und lieferte bei Rotblau ab. In der vergangenen Spielzeit steuerte er elf Tore und 17 Assists in 47 Partien bei. Starke Zahlen für den U-21-Internationalen, er war damit Topscorer der Basler Marathon-Saison mit 61 Pflichtspielen.

Basel hat lange gepokert

Kein Wunder also, machte man sich beim FCB Hoffnungen, Males von Inter zu übernehmen. Doch die Verantwortlichen pokerten zu hoch, zogen die Kaufoption vorerst nicht. Males selbst sagt Anfang Sommer gegenüber 20 Minuten : «Meine Wohnung in Basel habe ich noch, es wird mit Inter über eine Verlängerung des Leihvertrages diskutiert.» Nun schliesst sich der polivalente Offensivspieler YB an.

Mindestens Europa League

«Ich freue mich auf die Zeit bei YB und die neue Saison», erklärt Males in einer Medienmitteilung der Berner. Er kenne schon einige seiner neuen Mitspieler und werde sich «bestimmt rasch einleben». Mit den Bundeshauptstädtern kann Males (zumindest im Playoff) in der Champions League spielen. Die Europa League ist ihm mit dem Double-Sieger im schlechtesten Fall garantiert. Beim FCB wäre «nur» die Conference League dringelegen.

Jashari dafür zum FCB?

Ähnlich sieht es bei Males’ U-21-Teamkollegen Ardon Jashari aus. Der 20-Jährige war in den letzten Monaten mit mehreren ausländischen Clubs wie Benfica oder Celtic in Verbindung gebracht worden, doch auch der FCL-Captain dürfte es vorziehen, vorerst weiter in der Super League zu spielen. Zuletzt fehlte der Shootingstar beim Training in Luzern. Angeblich weil er sich einen Wechsel zum FC Basel erstreiken will, mit dem er sich laut FCB-Clubboss David Degen bereits einig sei.