Super League: FC Basel kassiert Pleite gegen Lausanne-Ouchy

Ouchy trifft gegen Basel Mit diesem Tor ging der FCB in Rückstand.

Die Szene des Spiels

Es lief die 21. Minute, als der FC Stade-Lausanne-Ouchy durch Alban Ajdini in Führung ging. Basel verlor im Mittelfeld den Ball, die Westschweizer reagierten schnell und schlau und gingen in Führung.

Es war der Treffer, der die Partie entschied. Dies, weil er ein Nackenschlag für die Basler war. Einer, von dem sich der FCB nicht mehr erholen konnte. Die Tore zum 3:0-Endstand in der zweiten Halbzeit waren somit nur die logische Konsequenz. Für Rotblau war es innerhalb einer Woche die zweite Niederlage gegen einen Aufsteiger. Am letzten Sonntag kassierte man noch unter Ex-Coach Timo Schultz eine Pleite gegen Yverdon.

Der FCB bleibt im Tabellenkeller mit fünf Punkten stecken. Dass Rotblau nicht Tabellenletzter ist, hat der Verein nur dem Torverhältnis zu verdanken. Lausanne ist auf Platz zwölf, davor ist GC und dann kommt bereits Basel. Alle drei Teams haben fünf Punkte auf dem Konto. Wichtig: Der FCB hat noch ein Spiel weniger als GC und Lausanne.

Die Schlüsselfigur

Heiko Vogel. Der Sportdirektor sitzt «bis auf weiteres» auf der Basel-Bank. Bei der Pressekonferenz am Freitag, bei der Boss David Degen und er die Entlassung von Timo Schultz erklärten, präsentierte sich Vogel selbstbewusst. Auch erklärte er: «Die aktuelle Mannschaft hat mehr Qualität als jene in der letzten Saison.»

Davon war an diesem Sonntag aber nicht viel zu sehen. Mit dem Deutschen gab es keine Besserung. Die Folge: Pfiffe der FCB-Fans. Besonders Vogel wurde bereits zur Pause mit einem gellenden Pfeifkonzert seitens der Muttenzerkurve eingedeckt.

Das bessere Team

Ouchy. Der Aufsteiger, der ohne Fans ins Joggeli kam, präsentierte sich abgebrüht und mutig. Der Erfolg war verdient. Zu sagen gilt aber auch: Der FC Basel spielte miserabel, besonders nach dem Gegentor war das Team von Heiko Vogel völlig von der Rolle. In der zweiten Hälfte steigerte sich der FCB nach der Pause zwar, das nützte aber nichts mehr. Am Ende fiel Rotblau auseinander. Comas kassierte noch Rot, Ouchy verschoss gar einen Elfmeter kurz vor Schluss.

Das Tribünen-Gezwitscher

Die Muttenzerkurve präsentierte vor dem Spiel gegen Ouchy ein grosses Banner. Auf diesem stand: «Hätten wir eure Geduld, wärt ihr schon lange weg.» Gerichtet war dieses Plakat an FCB-Boss David Degen und Sportdirektor Heiko Vogel. Diese beiden zeichneten sich bislang nicht mit grosser Geduld aus, was vielen Anhängerinnen und Anhänger missfällt.

Seitdem Degen Boss des FC Basel ist, stehen die Trainer nach kurzer Zeit vor der Tür. Im Februar 2022 feuerte Degen Patrick Rahmen, es folgten Guillermo Abascal, Alexander Frei, Heiko Vogel und nun eben Schultz. Er war der fünfte Trainer in zwei Jahren in der Ära David Degen.

Apropos Muttenzerkurve: Nach der Pause war diese still. Ein Fanprotest? Nein. Wie bekannt wurde, brach ein Fan auf der Tribüne zusammen und die Sanität musste eingreifen.

Tore

21’ | 0:1 | Aus dem Nichts ging der Aufsteiger in Führung. Alban Ajdini zog von der Strafraumgrenze aus der Drehung ab.

67’ | 0:2 | Elies Mahmoud traf zum 2:0. Er wurde mustergültig von Mergim Qarri bedient.

90’ | 0:3 | Qarri schliesst vor Hitz kompromisslos ab. Der Deckel auf die FCB-Blamage.

Marchesano schiesst das 2:0 Antonio Marchesano verwandelt einen Freistoss direkt. (SRF)

Das andere Spiel

Das Topspiel der Runde fand am Sonntag in der Swissporarena statt. In der 15. Minute war es Abwehrchef Nikola Katic, der den FCZ mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke in Führung brachte. Nach dem Pausenpfiff doppelten die Zürcher dann mit einem direkt verwandelten Freistoss Antonio Marchesanos (54.) nach. FCL-Goalie Pascal Loretz sah dabei alles andere als optimal aus und verschuldete wenig später auch den dritten Gegentreffer.

Wieder war es Marchesano, der traf und seinen Doppelpack perfekt machte. Kurz vor Schluss traf auch noch der eingewechselte Armstrong Oko-Flex (84.) für die Zürcher, die wieder die Tabellenführung übernehmen, nachdem YB am Samstag mit dem Sieg bei GC vorgelegt hatte. Der Treffer von Lars Villiger (90.) zum Endstand von 1:4 aus Luzerner Sicht war am Ende bloss Resultatkosmetik für den FCL. Der Sieg für den FCZ ist verdient, fällt aber wohl 1-2 Tore zu hoch aus. Die Zürcher waren wie so oft in dieser Saison nicht wirklich überragend, aber abgeklärt und effizient in den wichtigen Momenten. Mit nun mehr fünf Siegen und vier Remis aus neun Spielen bleibt die Mannschaft von Bo Henriksen in der neuen Saison weiterhin ungeschlagen.

Der Ausblick

Der FC Basel muss nächste Woche gegen den Schweizer Meister aus Bern ran. Ouchy trifft auf den FC St. Gallen. Für den FCZ wird es hitzig, steht für den Club doch das Zürcher Derby gegen Winti an. Luzern spielt gegen Lausanne.