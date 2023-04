Super League: FC Basel spielt remis gegen YB, GC verliert

Basel punktet gegen YB Mehr als ein 'Trainingskick' war die Partie zwischen dem FCB und YB nicht. Am Ende hatten die Gastgeber aus Basel aber noch die grosse Chance zum Siegtor.

Die Szene des Spiels

In der 92. Minute stieg FCB-Mittelfeldspieler Essiam nach einer Ecke am höchsten und verpasste das 2:1 nur haarscharf. Nach einer sackschwachen ersten Hälfte und einer bemerkenswerten Leistungssteigerung hätten die Basler dem Leader aus Bern am Ende so beinahe drei Punkte abgeknöpft.

Die Schlüsselfigur

Zeki Amdouni. Nach seiner Einwechslung zur Pause der auffälligste Basler. Stark, wie er beim Ausgleichstreffer auf den Fehler von Amenda spekulierte und sein 15. Tor in diesem Kalenderjahr buchte.

Die bessere Mannschaft

Insgesamt auf sechs Positionen veränderte der FCB-Coach Heiko Vogel sein Team im Vergleich zum Nizza-Spiel am vergangenen Donnerstag. Doch die bessere B-Elf zeigte eine ganz schlechte erste Hälfte, in der sich die Berner nach gutem Start immer mehr dem Niveau der Gastgeber anpassten. «Ein besserer Trainingskick», befand FCB-Twitterer «Sali zämme». Nach drei Wechseln zur Pause trat der FCB plötzlich stark verbessert auf, YB stellte den Betrieb dagegen fast komplett ein.

Das Tribünen-Gezwitscher

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen rund um den Cup-Halbfinal am 4. April blieben am Sonntagnachmittag sowohl die Muttenzerkurve als auch der Gästesektor geschlossen. Trotzdem versammelten sich die Fan-Gruppen beider Teams vor dem St.-Jakob-Park. Die Muttenzerkurve lud zum Dialog zur Aufarbeitung der Ereignisse. Aus Bern reisten rund 300 YB-Fans per Extrazug an. Mit mitgebrachten Festbankgarnituren verbrachten sie den Nachmittag im abgesperrten Bereich rund um den Eingang zum Gästesektor. Immerhin 14’142 Fans fanden dennoch den Weg ins Joggeli.

Die Tore

8.’ | 1:0 | Nach einem langen Seitenwechsel flankte Garcia direkt wieder zur Mitte, wo Nsame per Kopf zuschlug.

68. | 1:1 | Nach einer Flanke von López verschätzte sich YB-Verteidiger Amenda, Amdouni nickte ein.

Der Ausblick

Für den FCB steht am Donnerstag das Viertelfinal-Rückspiel der Conference League in Nizza an. Am Sonntag kommt dann der formstarke FC Luzern ins Joggeli. YB empfängt Servette im «Spitzenspiel».

GC verliert gegen Sion GC verliert eine umkämpfte Partie im Letzigrund gegen Sion. Der Knackpunkt in einer intensiven Partie war eine Rote Karte. Alle Tore und Highlights im Video.

Das andere Spiel

Eigentlich war es ein Klassenunterschied im Letzigrund – zumindest in den ersten 30 Minuten. Es spielte eigentlich nur GC, doch am Ende gewann Sion mit 3:1. Mit ein Grund dafür: Eine Rote Karte gegen Meritan Shabani. Dieser hatte den Fuss viel zu hoch und traf seinen Gegenspieler mit dem Stollen im Gesicht.

Kurz vor dem Pausentee erzielte Star-Stürmer Balotelli dann die Führung für Sion – nur Sekunden nach Wiederanpfiff stand es plötzlich 2:0 aus Sicht der Sittener. GC gelang nach einem Goalie-Fehler noch der Anschluss, doch für mehr reichte es nicht. Auch weil Cyprien in der 81. Minuten den Deckel zumachte. Es war ein sehr kurioses Tor. Ein Schuss wurde zuvor direkt an den Kopf des Absenders geblockt und von dort Sprang das Leder in hohem Bogen an die Latte.