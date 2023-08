Super League: FC Luzern spielt gegen YB remis

Die Szene des Spiels

Lange waren die Berner angerannt, fast nie war es richtig gefährlich geworden. Dann, in der 91. Minute, erlöste Benito den Meister. Nach einer Ecke spedierte der Verteidiger den Ball herrlich per Kopf ins Netz, der Ausgleich war mehr als verdient.

Die Schlüsselfigur

Dass YB überhaupt im Hintertreffen war, lag an Saidy Janko und seinem riesigen Patzer: Der Rechtsverteidiger spielte in der 37. Minute einen schlimmen Fehlpass, der zu einem Luzerner Penalty führte. Der gefoulte Kadak verwertete gleich selber.

Die bessere Mannschaft

Meister YB blieb einiges schuldig, konnte fast nie sein druckvolles Spiel aufbauen und blieb oft ungefährlich. Die erste Chance gabs erst in der 74. Minute durch Imeri. Luzern hingegen war aggressiver und erfolgreicher. Erst noch am Donnerstag war der FCL in der Conference League europäisch aktiv, in Schottland gabs gegen Hibernian eine 1:3-Niederlage. Am Sonntag war keinerlei Müdigkeit bei den Luzernern auszumachen.

Das Tribünengezwitscher

Zuerst kam der Regen, dann der Hagel. In der 78. Minute musste Schiedsrichter Cibelli das Spiel unterbrechen, die Spieler verliessen den Platz. Nach einem Unterbruch von acht Minuten konnte es weitergehen. So gab es letztlich 13 Nachspielminuten.

Die Tore

38.’ | 1:0 | Kadak traf souverän vom Penaltypunkt, zuvor war er von Racioppi gefoult worden.

91.’ | 1:1 | Benito markierte den Ausgleich nach einer Ecke herrlich per Kopf.

So gehts weiter

Schweizer Cup ist angesagt: YB muss zum Derby zum FC Breitenrain, Luzern nach St. Gallen zum FC Winkeln.

Marusca Rezzonico/freshfocus

Das andere Spiel

Lugano startete mit zwei Siegen in die Meisterschaft, dann gabs die Pleite gegen den FC. Und heute? Da war Yverdon zu Gast und ging bereits in der achten Minute in Führung. Doch die Tessiner drehten die Partie innert zehn Minuten. Danach liessen sie sich nicht mehr aufhalten und schickten die Waadtländer mit einer 6:1-Packung nach Hause.