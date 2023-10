Super League: FC Winterthur – FC St. Gallen 2:1

St. Gallen hatte vor dem Spiel am Sonntagnachmittag ein klares Ziel. Die Espen wollten den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Das ging jedoch schief, der FCSG verlor im Ostschweizer Derby auswärts gegen den FC Winterthur mit 1:2. Leader FC Zürich und Meister YB ziehen nach ihrem Remis zumindest ein wenig davon. Aldin Turkes schoss Winti in der 55. Minute in Führung, acht Minuten später war es Matteo Di Giusto, der auf 2:0 stellte. Das Anschlusstor von Quintillà kam zu spät. Der Winti-Erfolg war verdient. Die Espen hatten zwar mehr Ballbesitz, doch sie kamen zu wenig oft gefährlich vor das Tor.