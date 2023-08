Super League: FC St. Gallen holt Punkt bei FC Zürich

Dank einem Tor in der 95. Minute gewinnt der FC St. Gallen doch noch einen Punkt beim FC Zürich. Fabian Schubert traf nach Vorlage von Goalie Ati-Zigi.

Marc Schumacher/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 95. Minute eilt Espen-Goalie Zigi in den gegnerischen Strafraum, sorgt für Verwirrung beim FCZ und liefert den Assist auf Torschütze Schubert. Die St. Galler müssen nach dem Treffer aber minutenlang warten, weil erst noch eine mögliche Abseitsstellung Schuberts überprüft wurde vom VAR. Am Ende zählt das Tor aber ganz zur Freude der vielen mitgereisten Fans der Ostschweizer.

Die Schlüsselfigur

FCSG-Goalie Ati-Zigi sieht beim Traumtor Okitas zum 1:0 für den FCZ etwas alt aus, weil er zu weit vor dem Kasten steht. Blue-Experte Zubi relativiert und meint: «Kompliment an Okita, Zigi steht eigentlich dort, wo er stehen muss.» In der Nachspielzeit steht der ghanaische Goalie dann plötzlich wieder im Fokus, als er beim Eckball für St. Gallen nach vorne eilt und den Assist auf Torschütze Schubert liefert.

Die bessere Mannschaft

Bis zum Führungstreffer Okitas ist es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne klare Vorteile für eine Mannschaft. Nach dem 1:0 verwaltet der FCZ die Führung vermeintlich souverän nach Hause. Doch dann schockt St. Gallen den Leader in der Nachspielzeit und dies, obwohl Captain Görtler in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden musste.

Das Tribünengezwitscher

Elf Punkte hat der FCZ nach fünf Spielen auf dem Konto und ist damit weiterhin ungeschlagen. Ohne den späten Gegentreffer wären es sogar 13 Zähler gewesen wie in der Meistersaison 2021/2022 zum selben Zeitpunkt. Bei den Fans ist die Euphorie zumindest punkto Zuschaueraufmarsch definitiv schon da: Rund 16’500 Menschen strömen trotz Regen in den Letzigrund, wobei auch der Gästeblock mit den St.-Gallen-Supportern gut gefüllt ist.

Die Tore:

57.’ I 1:0 I Okita nutzt den freien Platz und hämmert die Kugel aus ferner Distanz zum 1:0 ins Netz.

95.’ I 1:1 I Schubert nutzt die Vorlage des nach vorne geeilten Zigis zum späten 1:1.

Der Ausblick: Für den FCZ gehts am kommenden Wochenende (am Sonntag) weiter mit dem Klassiker beim FC Basel. St. Gallen empfängt am nächsten Samstag Lausanne-Sport im Kybunpark.

Das andere Spiel: Gleichzeitig mit dem Spiel im Letzi fand in Neuenburg das Duell zwischen Yverdon und Servette statt. Der Aufsteiger überraschte dabei nicht zum ersten Mal in der neuen Saison und bezwang den Vizemeister mit 3:1. Neuzugang Christopher Lungoyi (2. Minute und 56.) erzielte zwei Tore zum 1:0 und 3:0 für Yverdon. Dazwischen traf Mahious (54.) zum 2:0. Rodelins Treffer (88.) zum 1:3 aus Genfer Sicht war nur noch Resultatkosmetik, die durch Klepacs Schlusspunkt (96.) gleich wieder übertroffen wurde.