Super League: FC Zürich spielt Remis gegen FC Sion

In der 78. Minute trat Dzemaili zu seinem zweiten Foulpenalty in diesem Spiel an – er musste gegen Debütant Safarikas ran. Und der Walliser Ersatzgoalie hielt den Elfmeter. Weil sich der Grieche jedoch zu weit von seiner Linie entfernt hatte, durfte Dzemaili nochmals ran. Und nun verwandelte er souverän. Es war sein vierter erfolgreicher Elfmeter in dieser Saison.

Dzemaili verwandelte in seinem 200. Spiel für den FCZ in der 25. Minute bereits den ersten Foulpenalty zum 1:1. Zuvor hatte Ziegler Marchesano am Fuss getroffen, ein klarer Penalty. Das sah auch Schiedsrichter Wolfensberger so, als er sich die Szene am Bildschirm nochmals anschaute. Dank den zwei Toren war es der erste Doppelpack für Dzemaili seit 2017 in der MLS.