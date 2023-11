Super League: GC fegt Aufsteiger Ouchy vom Platz

Die Szene des Spiels

Vor der Partie zwischen GC und Ouchy sprach Bruno Berner, der Trainer der Grasshoppers, gegenüber blue von einer «Schlacht». Eine solche wurde es nicht, die Zürcher gewannen das Kellerduell in überzeugender Art und Weise mit 5:2. Entscheidend waren insbesondere die Minuten 26 bis 28, in denen GC dank eines Doppelpacks die Partie drehte.

Die Schlüsselfigur

Francis Momoh schoss in dieser Saison noch kein Tor – und das in wettbewerbsübergreifend neun Spielen. Klar, der 22-jährige GC-Stürmer war nie Stammspieler, kam bis zur Partie gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy erst zu 243 Ligaminuten. Trotzdem: Seine Bilanz war ernüchternd. Doch gegen Ouchy platzte der Knoten: Momoh schaffte einen Hattrick und avancierte damit zum Matchwinner. Beeindruckend.

Das bessere Team

Drei Minuten waren gekickt, als GC bereits einem Rückstand hinterherrennen musste. Nach einer ungenügenden Abwehr gelangte der Ball zu Bamba, der zum 1:0 traf. In der Folge spielten die Zürcher die Waadtländer jedoch schwindlig. Ouchy hatte nicht den Hauch einer Chance, die GC-Spieler konnten zaubern und machen, was sie wollten. Auch in der Höhe war der Sieg verdient. Ouchy kassierte hingegen wie gegen St. Gallen in der letzten Woche erneut fünf Tore.