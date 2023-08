Super League: GC schiesst Basel in die Krise, St. Gallen dreht Partie gegen Luzern

Ungedeckt im FCB-Strafraum: Hier bringt Morandi die Hoppers mit 2:0 in Führung. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

In der 16. Minute konnte sich GC-Captain Abrashi auf der rechten Seite viel zu einfach gegen Ex-Teamkollege Schmid durchsetzen. Sein Hereingabe versenkte Morandi in der langen Ecke. Das 2:0 für die Hoppers gegen einen FCB, der nach dem peinlichen Europacup-Aus im Letzigrund einen defensiv desolaten Auftritt hinlegte.

Die Schlüsselfigur

Thierno Barry. Der Franzose bleibt der grosse Pechvogel des FCB. In seinen ersten beiden Einsätzen flog der 20-Jährige jeweils vom Platz, gegen GC hatte der 20-Jährige wieder zweimal kein Glück. Unmittelbar nach der Pause klaute ihm der VAR wegen einer ganz knappen Offside-Position einen Treffer, wenig später traf Barry nach einem Bock von GC-Goalie Hammel nur den Pfosten.

Die bessere Mannschaft

GC war in der ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft. Nach der 3:1-Pausenführung schalteten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel in den Verwaltungsmodus, blieben durch Konter aber weiter brandgefährlich. Der FC Basel steigerte sich im Laufe der Partie etwas, die Niederlage geht aber mehr als in Ordnung.

Das Tribünen-Gezwitscher

Schon in der 56. Minute hatte FCB-Coach Timo Schultz vier seiner fünf Wechsel aufgebraucht. Nachdem zur Pause Zé und Augustin für die schwachen Kade und van Breemen gekommen waren, mussten auch die angeschlagenen Lang (für López) und Comas (für Djiga) raus. 20 Minuten vor Schluss ging auch noch Calafiori verletzt vom Platz.

Die Tore

7.’ | 1:0 | Corbeanu brach auf der rechten Seite durch. Sein punktgenaues Zuspiel musste de Carvalho nur noch einschieben.

16.’ | 2:0 | Wieder sah die FCB-Abwehr alt aus. Abrashi spazierte auf dem rechten Flügel und legte zurück auf Morandi.

18.’ | 2:1 | Comas per Kopf nach einer Ecke von Schmid.

37.’ | 3:1 | Nach einem Ballverlust von van Breemen kam Dadashov an der Strafraumkante an den Ball. Sein Schuss wurde von Comas unglücklich abgelenkt.

Innenverteidiger Vallci verwandelt Kybunpark in eine Festhütte. (Video: SRF)

Das andere Spiel

90 Minuten offener Schlagabtausch – und am Ende war der St. Galler Kybunpark eine Festhütte. 17'734 Fans sahen eine spannende Partie mit offensivem Fussball, in der das Heimteam die bessere Mannschaft war. Nur: Der FC Luzern, der nach dem Europa-Fight gegen Djurgarden Leistungsträger wie Martin Frydek, Ardon Jashari oder Max Meyer bis tief in die zweite Hälfte hinein auf der Bank gelassen hatte, setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. So zum Beispiel in der 50. Minute, als Jakub Kadak die Innerschweizer etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung schoss.

Der überragende St. Galler Christian Witzig war es in der Folge, der für sein Team den verdienten Ausgleich erzielte (68.) und so ein furioses Schlussfeuerwerk des FCSG zündete, das im Siegestreffer von Innenverteidiger Albert Vallci nach einerm Eckball gipfelte (74.). Wenig später vergab Chadrac Akolo gar noch einen Foulpenalty (78.). So oder so: St. Gallen schlägt nach Basel (2:1) auch den zweiten Brocken vor heimischem Publikum. Luzern verliert erstmals in dieser Saison.

Der Ausblick

In der Tabelle ziehen die Hoppers (neu Platz 6) am FCB vorbei, der auf den neunten Rang abrutscht. Am kommenden Samstag geht es für GC zum Derby auf die Winterthurer Schützenwiese. Basel empfängt Aufsteiger Lausanne-Sport.