Super League: GC geht in St. Gallen unter – Winterthur verpasst Sieg

In der 35. Minute war es Geubbels, der seine Freiheiten im GC-Strafraum nutzte und das Heimteam wieder in Führung brachte. Wenige Minuten später jubelte St. Gallen erneut – und es war der Mann der ersten Halbzeit, der selbst ins Tor traf nach einem wunderbar ausgespielten Konter: Mattia Zanotti. Die Leihgabe von Inter Mailand war bereits an den ersten beiden Toren beteiligt und liess die linke Verteidigungsseite der Hoppers überfordert zurück.

Stürmer und Trainer fliegen bei Yverdon vom Platz

In der zweiten Halbzeit verwalteten die St. Galler dann ihre Führung, GC auf der anderen Seite hatte kaum Ideen und kein Rezept, um selbst Torchancen zu kreieren. Nur ein einziger Schuss ging in den kompletten 90 Minuten in Richtung Tor. Es blieb beim 3:1-Sieg, der die Ostschweizer immer mehr in die Diskussion um die europäischen Plätze bringt – zehn Punkte vor GC.

In der zweiten Partie vom Samstagabend teilten sich Yverdon-Sport und der FC Winterthur die Punkte. Ltaief brachte Winterthur schon in der achten Spielminute in Führung. Vier Minuten später war es Cespedes, der für Yverdon zum Ausgleich köpfelte. In der Schlussphase wurde es dann nochmals hitzig. Yverdon-Stürmer Lungoyi flog in der 69. Minute mit Gelb-Rot vom Platz – Schiri Gianforte sah eine Schwalbe. Ein harter Entscheid gegen die Gastgeber. Ein Entscheid, der Yverdon-Trainer Marco Schällibaum derart auf die Palme brachte, dass er auch noch mit einer Roten Karte vom Platz flog. In Überzahl hatte der FC Winterthur dann noch in der 80. Minute die Chance, mit einem Penalty die vollen drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Roman Buess schnappte sich den Ball, scheiterte aber an Yverdon-Goalie Martin.