Super League: FCB feuert Trainer Heiko Vogel, Fabio Celestini übernimmt

Der Verein hat am Dienstagmorgen die Entlassung des deutschen Trainers bekanntgegeben.

Basel liegt am Tabellenende der Super League.

Fabio Celestini übernimmt per sofort.

Knall beim FCB: Trainer Heiko Vogel wurde am Dienstagmorgen entlassen. Die 0:3-Niederlage am Sonntag bei Lausanne-Sport, notabene die vierte Zu-Null-Pleite unter Trainer Vogel im vierten Spiel, hat nun also das ohnehin prallgefüllte FCB-Fass zum überlaufen gebracht. Wie der Verein auf seiner Webseite schreibt, sei es dem 47-Jährigen nicht gelungen, aus der Negativspirale auszubrechen und die angestrebten Lösungsansätze auf den Platz zu bringen.