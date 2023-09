Super League: Lakomy schiesst Young Boys zum Sieg über Servette

Freshfocus

Die Szene des Spiels

Gespielt waren gerade einmal etwas mehr als eine Minute, als mit dem Tor von Berns Lukasz Lakomy gleich mehrere Fragen beantwortet wurden: Ja, YB durfte nach den Strapazen vom Playoff-Spiel zur Champions League in den Verwaltungsmodus. Ja, Rieder-Ersatz Lakomy schien ab Spiel 1 nach dem Abgang des Youngsters zu funktionieren. Und nein, Servette-Goalie Joel Mall würde erneut nicht mit einer Weissen Weste vom Feld gehen.

Die Schlüsselfigur

Antony Racioppi. Eigentlich ist der ehemalige U-21-Nati-Goalie nur Ersatz der verletzten Nummer 1 David von Ballmoos. Doch einmal mehr überzeugte der gebürtige Genfer mit einem sicheren Auftritt. In der 61. Minute entschärfte Racioppi die beste Servette-Chance von Chris Bedia mit einem starken Beinreflex.

Das bessere Team

Nach einem Traumstart in die Partie dominierte YB die Startphase. Danach wurde Servette besser. Dennoch fehlte es den Genfern an Durchschlagskraft und YB konnte trotz Maccabi-Rückspiel in den Knochen den Sieg verhältnismässig locker runterspielen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Am Dienstag gegen Haifa war er noch Torschütze gewesen, nun fehlte Berns Filip Ugrinic im YB-Aufgebot. Der Mittelfeldspieler leidet unter Adduktoren-Problemen. Doppelt bitter: Am Mittwoch war der 24-Jährige von Murat Yakin erstmals für die Nati aufgeboten worden. Sein Debüt muss nun aber vorerst warten.

Tor

2’ | 0:1 | Nach einer Hereingabe von links landete der Ball in den Füssen von Lukasz Lakomy, der mit einem platzierten Schuss mit Links in der rechten unteren Ecke einschlug.

Der Ausblick

Es steht die Nati-Pause an. In der Liga geht es für beide erst am 24. September weiter. YB trifft um 16.30 Uhr auf Lugano, zeitgleich gastiert Servette in Luzern. Bereits am 15. September trifft YB im Cup auswärts auf Xamax (19.30 Uhr), einen Tag später spielt Servette in Bulle (19 Uhr).