Super League live: FC Basel – Ouchy / FC Luzern – FC Zürich

Die Zentralschweizer haben in dieser Spielzeit in der Super League erst einmal verloren. Am vergangenen Donnerstag mussten sie nach drei Siegen in Folge in Basel ein Unentschieden hinnehmen. Jashari glich in der 81. Minute noch aus. In den Schlussminuten musste der FCL noch bangen, rettete aber noch den Punkt ins Trockene. Punkten sie heute, könnten sie im Minimum mit Zürich gleichziehen.