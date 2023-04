Super League live: FC Winterthur – GC

Die Hoppers konnten von den letzten fünf Spielen drei in Folge gewinnen. In den letzten beiden Wochen ging GC allerdings in Bern und daheim gegen Sion leer aus. Mit ihren 34 Punkten sind sie auf Tabellenrang 7. Der Rückstand auf das Tabellenmittelfeld ist aber minim – zwei Punkte auf St. Gallen und Basel und drei Punkte auf das viertplatzierte Lugano. Mit einem Vollerfolg könnten also auch die Hoppers Plätze gutmachen.