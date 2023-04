Super League live: Luzern – Winterthur, Sion – Basel

Die Luzerner sind mit drei Siegen in Folge das Team der Stunde in der Super League. Heute können die Innerschweizer mit einem Sieg auf den zweiten Platz in der Tabelle vorrücken. Doch das heutige Duell gegen Winterthur hat auch Auswirkungen auf den Titelkampf. Gewinnen die Luzerner die heutige Partie, müssen die Berner das Direktduell gegen die Truppe von Mario Frick am Wochenende gewinnen, um frühzeitig den Pokal in die Höhe zu stemmen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage sind die Berner auf Schützenhilfe der kriselnden St. Galler angewiesen, die auf den Zweitplatzierten Servette treffen.