Super League live: Servette – Basel und Lugano – FC Zürich

Unter Fabio Celestini scheint es am Rheinknie wieder aufwärts zu gehen. Nachdem die «Bebbi» im Cup einen knappen Sieg gegen Kriens hatten feiern können, gelang Celestini auch der Einstand als FCB-Coach in der Super League. Der 2:1-Erfolg gegen Yverdon war allerdings hart umkämpft und wurde erst in den Schlussminuten durch einen Treffer von Sigua sichergestellt. Heute steht mit dem Auswärtsspiel in Genf gegen den Vizemeister die erste Härteprüfung für den neuen Basler Trainingsleiter an.