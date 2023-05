Super League live: YB besiegt Luzern und ist Meister

Wieder Wankdorf, wieder gegen Luzern, wieder Nsame: Die Young Boys dürfen am 31. Spieltag frühzeitig ihre Meisterparty inszenieren. Erinnerungen an 2018 werden wach.

Schlusspfiff, YB ist Meister Jetzt ist es offiziell, YB holt den 16. Titel. (Video: SRF)

18 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lugano, noch fünf Runden zu spielen: YB steht zum Ende der 31. Runde der Super League bereits als Meister fest. Nach dem 1:4 bei GC am Dienstag präsentierte die Truppe von Trainer Raphaël Wicky ein ganz anderes, wesentlich meisterlicheres Gesicht. Nsame, Fassnacht und Co. fegten Luzern aus dem Stadion. Und die Korken der längst kaltgestellten Schampus-Flaschen durften pünktlich zum Schlusspfiff geknallt werden.

Die Szene des Spiels

Die 27. Minute: Die jungen YB-Verteidiger Amenda und Chaiwa behindern sich gegenseitig. So kommt FCL-Star Dräger alleine vor Goalie Racioppi in Ballbesitz. Anstatt abzuschliessen, sucht er das Dribbling – und verheddert sich. Eine Luzerner Führung zu jenem Zeitpunkt hätte die designierte Festgemeinschaft (31’500 Zuschauer) im Wankdorf noch einmal zittern lassen. Minuten später und nach dem 1:0 durch Nsame (33.) war der sportliche Teil des Nachmittags dann ganz gelaufen – 5:1 lautete das Resultat am Ende.

Die Schlüsselfigur

Christian Fassnacht. Der 29-Jährige war zu keinem Zeitpunkt in den Griff zu kriegen, hatte bei zwei Toren die Füsse im Spiel und wird nun auch bei den Feierlichkeiten eine Führungsrolle einnehmen. Schliesslich ist es für den Zürcher bereits die fünfte YB-Meisterfeier – Leader auf und neben dem Platz.

Die bessere Mannschaft

Bereits Sekunden nach dem Anpfiff skandierten die Fans: «Wär ned gumped, isch ken Meischter.» So viel Druck von den Rängen kann auch kontraproduktiv sein. Nicht mit YB, nicht heute: Die Berner dominierten – mit Ausnahme einzelner Unsicherheiten – über 90 Minuten.

Das Tribünengezwitscher

(Praktisch) Auf den Tag genau vor fünf Jahren, am Samstag dem 28. April 2018, sicherte sich YB den ersten Meistertitel nach 32 Jahren Unterbruch. Gegner damals: Sie haben es geahnt, der FC Luzern. Der entscheidende Torschütze beim 2:1-Sieg: Jean-Pierre Nsame, praktisch aus gleicher Position. Auch der zweite YB-Goalgetter heute, Christian Fassnacht, war damals mit dabei.

Die Tore

33.’ | 1:0 | Über Fassnacht, der sich gleich gegen zwei Luzerner durchtankt, und Elia gelang der Ball zu Ugrinic. Dessen Schuss wurde von Frydek abgeblockt, den Nachschuss platzierte Nsame wuchtig im Tor. Das Wankdorf explodierte ein erstes Mal.

38.’ | 2:0 | Wenig später explodierte die volle Hütte ein zweites Mal: Rieder schickte Fassnacht mit einem hohen Steilpass in die Tiefe, dieser liess vor Goalie Müller nichts anbrennen.

Fassnacht macht das 2:0 YB legt gegen Luzern nach. (Video: SRF)

41.’ | 2:1 | Inmitten der Feierlichkeiten ein kleiner Dämpfer: Nach einem Eckball lenkte YB-Verteidiger Amenda, bedrängt von Schürpf, unglücklich ins eigene Tor ab.

44.’ | 3:1 | Chaiwa flankte zur Mitte, Schürpf klärte unvorteilhaft in die Füsse von Lauper, und dieser? Dieser zog aus gut 30 Metern ab und traf flach in die linke Ecke. Was. Für. Ein. Tor.

61.’ | 4:1 | Ein Freistoss von links praktisch bei der Eckfahne. Ein Fall für eine Rieder-Flanke? Mitnichten. Der YB-Youngster zirkelt den Ball mit links direkt ins Tor. Wenns läuft, dann läufts.

Rieder mit einem rotzfrechen Freistoss Das ist das 4:1 für YB. (Video: SRF)

80.’ | 5:1 | Erst zehn Minuten war der heutige Edeljoker Cédric Itten auf dem Platz, dann traf er bereits: Kastriot Imeri schlug eine Freistossflanke in den Strafraum. Auf Höhe des ersten Pfostens nahm Itten den Ball akrobatisch in der Luft ab und traf sehenswert.

Die andere Partie

Der FC Basel machte mit zwei Toren in den ersten zwölf Minuten auf der Schützenwiese scheinbar alles klar, aber Winterthur kam durch einen verwandelten Penalty in der 20. Minute durch Ardaiz nochmals zurück. Amdouni machte mit seinem Kopftor in der 71. aber den Deckel drauf. Zeqiri machte mit dem 4:1 (83.) den Sieg noch deutlicher.

Der Ausblick

Zunächst wird ordentlich gefeiert werden, die Freinacht in Bern ist auf jeden Fall schon einmal bewilligt. Ob die Young Boys dafür beim nächsten Meisterschaftsspiel in St. Gallen alt aussehen werden, erfahren wir am Samstag ab 20.30 Uhr. Luzern empfängt am Sonntag Lugano (14.15 Uhr).