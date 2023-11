Super League: Luzern schlägt GC 2:0

«Die Enttäuschung nach dem Cup-Aus war natürlich riesig und darf uns so eigentlich nicht passieren. Entsprechend wollten wir heute eine Reaktion zeigen. Die Woche war für uns natürlich sehr schlimm und tat uns gar nicht gut. Heute waren wir aber allesamt motiviert, um uns zu revanchieren. Wir haben das Spiel entsprechend dominiert und konnten so auch die Fans mitnehmen. Es war heute wichtig, konnten wir gleich von Beginn an mit viel Energie auftreten. Auch ich persönlich bin sehr froh, konnte ich der Mannschaft heute mit dem Tor helfen. Betreffend der Captainbinde war es so, dass Sportchef Remo Meyer am Donnerstag nach dem Cup-Aus in die Kabine kam, und hat uns mitgeteilt, dass es beim Captainamt wieder eine Rochade geben wird. Mit Max Meyer habe ich aber ein super Verhältnis, so dass es diesbezüglich keine Probleme geben sollte. Für mich persönlich ändert sich nicht sehr viel, einzig die Binde ist wieder da. Aber ich ging auch vorher vorne weg, als ich nicht mehr Captain war. In der letzten Zeit fehlte uns etwas die Konstanz und zudem müssen wir schauen, dass wir als ganzes Teams zusammen verteidigen, so sollten wir dann auch wieder stabiler werden.» (blue)