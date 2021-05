Wegen fehlender Zuschauer - Super League macht wegen Corona Verlust von über 81 Millionen Franken

Grund für die grossen Verluste sind die fehlenden Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz.

Am meisten musste der FC Basel leiden.

Die Corona-Pandemie hat die Sportwelt weltweit massiv beeinträchtigt, so auch die höchste Schweizer Fussball-Liga. Über 81 Millionen Franken verloren die Clubs der Super League während der Pandemie, wie der «Tages Anzeiger» (Bezahlschranke) berichtet. Die Zeitung bezieht sich bei der Berechnung auf einen Bericht des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte. In diesem wurden «die Bilanzen und Erfolgsrechnungen aus dem Pandemiejahr 2020 mit jenen von 2019 analysiert».

Mit in die Berechnung einbezogen wurden Zuschauereinnahmen, Werbung, Catering, TV- und Vermarktungsgelder inklusive Europacup-Prämien, aber nicht die Transfererlöse. «Transfererlöse sind sehr volatil und für die nachhaltige Wertschöpfung nur begrenzt aussagekräftig», sagte Bettina Baer, ehemalige Nationalspielerin, die diesen Bericht miterarbeitete.

Nur die Schotten sind noch mehr betroffen

Der Grund, weshalb es die Super League-Clubs so hart traf, ist ein einleuchtender: Die Schweizer Vereine sind extrem von den Zuschauereinnahmen abhängig. Nur die schottischen Clubs sind noch stärker auf die Fan-Einnahmen angewiesen, schreibt der «Tages Anzeiger». In der kommenden Super League-Saison sollen Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zugelassen werden. Der Bericht geht davon aus, dass sich die Clubs so wieder etwas erholen werden.