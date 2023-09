Hoppers in der Krise: GC trauert Derby-Chancen nach

Goalie Yanick Brecher rettete den FCZ in der Nachspielzeit.

Die Hoppers sind sich einig: Für sie wäre in dieser Partie mehr dringelegen.

«Drei, vier Hunderprozentige», klagt GC-Captain Amir Abrashi nach dem Spiel. Welche Szenen sind gemeint? Wohl die 25. Minute, als de Carvalho eine scharfe Hereingabe von Theo Corbeanu nur knapp verpasste. Oder die 65. Minute, als Corbeanu selbst den Ball aus wenigen Metern übers Tor zimmert. Aber vor allem die 93. Minute, als Kristers Tobers den sicher geglaubten Ausgleich nicht an FCZ-Goalie Yannick Brecher vorbeibrachte.

Fakt ist: Bei der ersten Grosschance stehts 0:0, kurz nach der zweiten fällt das 2:0 für den FCZ – und das dritte wäre eben dieser wichtige Ausgleich gewesen. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass das Spiel auch anders hätte herauskommen können. «Wir hatte die besseren Chancen, dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren», stellt ein sichtlich frustrierter Abrashi klar. Der FC Zürich sei letzten Endes einfach die effizientere Mannschaft gewesen. So oder so sei es für ihn «ein ganz bitterer Abend» in seiner Karriere.