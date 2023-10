Super League: «Pfiffe legitim» – Vogel ist nach Katastrophen-Auftritt ratlos

Basel hat am Sonntag gegen Aufsteiger Ouchy keine Chance. Nach der Niederlage sprechen nur Fabian Frei und Heiko Vogel. Die Rotblau-Fans sind sauer.

Hir geht Ouchy gegen den FC Basel in Führung. SRF

Darum gehts Der FC Basel verlor am Sonntag gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy.

Die Basler Fans waren wütend.

Heiko Vogel und Fabian Frei stellten sich den Medien.

Was war das für eine Ohrfeige für Rotblau. Ein blamabler FC Basel bekam von FC Stade-Lausanne-Ouchy eine 0:3-Ohrfeige daheim im Joggeli. Es war die dritte Niederlage in dieser Saison gegen einen frischgebackenen Aufsteiger und das sechste sieglose Ligaspiel in Folge für den FC Basel. Rotblau ist nun Tabellenzehnter, punktgleich mit GC und Lausanne. Wichtig: Der FCB hat noch ein Spiel weniger als GC und Lausanne.

Die Wut auf die Basler Führung ist gross. Zu sehen war dies bereits vor der Partie gegen Ouchy. Die FCB-Fans präsentierten ein grosses Banner. Auf diesem stand: «Hätten wir eure Geduld, wärt ihr schon lange weg.» Gerichtet war dieses Plakat an FCB-Boss David Degen und Sportdirektor Heiko Vogel. Die beiden sind insbesondere nach der Entlassung von Trainer Timo Schultz die Hauptschuldigen an der aktuellen Misere.

Heiko Vogel sagt TV-Interviews ab

Die Wut war aber auch während und vor allem nach der Partie riesig. Die Mannschaft wurde mit Pfiffen eingedeckt, die meisten Pfiffe erhielt jedoch Vogel. Dazu meinte Vogel: «Die Pfiffe waren völlig legitim. Das ist die Faszination Basel.» Die Fans dürften natürlich ihren Unmut zeigen und dann versuchte der Deutsche noch die Wogen mit den Anhängerinnen und Anhänger zu glätten: «Wir haben hier in Basel fantastische Fans.»

Dass der FC Basel aber im Vergleich zur Partie gegen Luzern am Donnerstagabend (1:1) – da noch mit Schultz – miserabel spielte, erkannte auch Vogel. Das Feuern von Schultz war für ihn dennoch der richtige Entscheid, das betonte er auf der PK nach der Niederlage erneut. Ab der Pleite war Vogel ein wenig ratlos. Als «schwierig» betitelte er die Lage – und: «Die Mannschaft ist verunsichert.» Sein Team sei paralysiert gewesen. «Wir müssen jetzt ins Detail gehen und Schritt für Schritt machen.» Interessant: Der FCB-Coach sagte sämtliche TV-Interviews ab, kam nur zur Pressekonferenz.

Die Basler Fans waren nach der Niederlage stinksauer. News-Scout

«Mannschaft kann das nicht entscheiden»

Basel-Routinier Fabian Frei konnte es in der Mixed Zone auch nicht fassen. Er war der einzige FCB-Kicker, der sich den Medien stellte. Alle anderen zogen es vor zu Schweigen. Frei: «Wir sind alle enttäuscht und sauer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dies in meiner Aktivzeit noch erlebe.» Nun müsse jeder Spieler herausfinden, was die Gründe für die Leistung sei. Dann meinte er sauer: «0:3 gegen Ouchy. Bei allem Respekt, das darf nicht unser Anspruch sein – egal, wie die Situation bei uns ist.» Daher verstehe er auch die Fans, die die Geduld verloren hätten. Aber: «Ich weiss, dass sie nächste Woche uns trotzdem unterstützen werden.» Dann trifft der FC Basel auf die Young Boys.

Über die Entlassung von Schultz wollte Frei dagegen nicht gross reden. «Das kann die Mannschaft ohnehin nicht entscheiden», meinte er. Das SRF sprach den Mittelfeldspieler noch auf die Zukunft von Vogel an und wollte wissen, was es denn nun bedeute, dass der Deutsche «bis auf weiteres» Trainer sei. Frei dazu: «Stand jetzt ist er Heiko am Montag immer noch Trainer. Und wenn es etwas zu kommunizieren gibt, wird die Mannschaft das sicherlich als erstes erfahren.»