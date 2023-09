Super League: St. Gallen siegt bei Kartenflut, Lausanne ist wütend, GC patzt

Am frühen Samstagabend ist in der Super League viel los. GC gibt einen Sieg aus der Hand und Lausanne hadert bei der Pleite gegen St. Gallen über den Schiedsrichter.

1 / 3 Lausanne-Mann Kaly Sène flog gegen St. Gallen vom Platz. freshfocus Fabian Schubert traf zum 1:0 gegen Lausanne. freshfocus Das Spiel war äusserst umkämpft. freshfocus

Darum gehts Am frühen Samstagabend fanden zwei Spiele in der Super League statt.

Lausanne verlor mit 1:2 gegen den FC St. Gallen.

Ouchy gewann mit 2:1 gegen GC.

Die Szene des Spiels

Fabian Schubert war fast ein Jahr verletzt. Seit seiner Rückkehr beim FC St. Gallen schreibt er jedoch ein Märchen. Letzte Woche traf er beim 1:1 gegen den FC Zürich und nun war er es, der die Espen gegen Lausanne in Führung schoss. Es lief die 74. Minute, als er von Witzig bedient wurde. Der Österreicher stand genau richtig und lenkte die Kugel wunderbar ins Tor ab. Es war das 1:0 für den FCSG. Kurz vor Schluss traf Lausanne dann noch doppelt. Zunächst ins eigene Tor und dann noch zum 1:2-Endstand.

Die Schlüsselfigur

Kaly Sène. Der 22-Jährige, der in der laufenden Saison bisher ein Tor schoss, sorgte gleich für mehrere Szenen. In der 29. Minute wurde er in die Tiefe geschickt und traf cool zur Führung. Sein Jubel verstummte jedoch schnell wieder, denn er stand beim Zuspiel knapp im Abseits. In der zweiten Hälfte flog Sène dann noch vom Platz. Nach einem Foul, bei dem er seinen Gegenspieler traf, sah er Gelb-Rot. Der Lausanne-Stürmer konnte es nicht fassen und rastete in den Katakomben aus. Es war der Nackenschlag für die Westschweizer. Mit zehn Mann hatten sie gegen starke St. Galler keine Chance.

Das bessere Team

St. Gallen. Die Espen hatten zwar kurz vor der Pause eine Schwächephase, doch spätestens, als sie einen Mann mehr waren, spielten sie stark. Die Führung und der 2:1-Sieg am Ende war verdient. Lausanne steckt damit in einer Mini-Krise. Nach dem Überraschungssieg gegen den FC Basel gab es letzte Woche eine empfindliche 2:5-Heimniederlage gegen Winterthur und nun folgte zwar keine erneute Klatsche, aber eine Niederlage, die verdient war.

Das Tribünen-Gezwitscher

Schiedsrichter Luca Piccolo hatte einiges zu tun. Immer wieder stand der Referee im Mittelpunkt. So brachte in der ersten Halbzeit Espen-Verteidiger Zanotti einen Westschweizer Gegenspieler zu Fall. Piccolo sah das Foul nicht und der VAR meldete sich zwar, hielt sich aber ebenfalls zurück. Für die blue-Experten ein «Fehlentscheid», wie sie in der Pause erklärten. Blue-Schiriexperte Bruno Grossen sagte beispielsweise: «Für solche Situationen ist der VAR da. Für mich ist der Entscheid klar.»

In der zweiten Hälfte sah sich Piccolo vehementen und wütenden Lausanne-Protesten ausgesetzt, als er Kaly Sène nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz stellte. In der Schlussphase kam es dann noch zu Rudelbildungen, die Piccolo zu bewältigen hatte. Am Ende gab es zehn Gelbe Karten und eben die Gelb-Rote.

Die Tore

74’ | 1:0 | Schubert schoss den FCSG in Führung. Er stand im Strafraum genau richtig und traf gekonnt.

84’ | 2:0 | Husic lenkte einen Schuss von Schmidt unhaltbar ins eigene Tor ab.

90’ | 2:1 | Labeau traf kurz vor Schluss für die Westschweizer und brachte nochmals kurz Hoffnung zurück.

Das andere Spiel

Aufsteiger FC Stade-Lausanne-Ouchy schaffte im fünften Saisonspiel den ersten Saisonsieg. Gegen GC gab es am frühen Samstagabend einen 2:1-Erfolg. Neuzugang Theo Corbeanu schoss GC mittels Penalty in der 21. Minute in Führung. Dem Elfmeter war ein Handspiel vorausgegangen. Doch in der zweiten Hälfte drehte Ouchy auf. Danho drehte die Partie mit einem Doppelpack.

Für Lachen sorgte vor der Partie der neue GC-Präsident Matt Jackson. Im Interview mit blue sprach er über den Club und Transfers. Auch erzählte er von einer verrückten Nacht. «Ich hatte gestern einen Traum, dass wir zur Pause 0:6 hinten liegen und am Ende 3:8 verloren haben. Und ich wurde verhaftet, weil ich versucht habe, Bier ins Stadion zu schmuggeln», so Jackson. Mit der Pleite lag er im Traum richtig, mit der Höhe der Niederlage nicht. GC-Captain Amir Abrashi meinte nach der Partie gegenüber blue: «Ich schäme mich. Jetzt steht Arbeit, Arbeit, Arbeit an.»

Der Ausblick

Am Sonntag finden die restlichen Partien der aktuellen Super-League-Runde statt. Servette trifft auf die Champions-League-Teilnehmer aus Bern, der FC Basel empfängt daheim den FCZ und Luzern tritt gegen Lugano an. Am Samstagabend ist der FC Winterthur noch im Einsatz (gegen Yverdon).