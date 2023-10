FC Basel: Sportkommission mit David Degen und Valentin Stocker

Liga-Schlusslicht FC Basel steckt tief in der Krise. Am Samstagabend verlor Rotblau das erste Mal seit 25 Jahren daheim gegen Servette. Es war die dritte Niederlage in Serie und das achte sieglose Ligaspiel hintereinander. Den letzten Erfolg in der Super League gab es am 30. Juli gegen Winterthur (5:2-Sieg). Und mehr noch: Seitdem Heiko Vogel wieder Trainer ist und nicht mehr Sportchef, hat er eine Bilanz des Grauens vorzuweisen: In drei Spielen mit ihm an der Seitenlinie kassierte Rotblau sieben Treffer, ein eigenes Tor schoss sein Team nie.