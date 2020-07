Liga-Präsident optimistisch

Super League «noch weit entfernt» von einem Saisonabbruch

Nach den positiven Corona-Fällen beim FC Zürich wackelt das Konstrukt Super League wieder gewaltig. Doch Liga-Präsident Heinrich Schifferle bleibt gelassen.

«Sämtliche Personen befinden sich in häuslicher Isolation», schreibt der FCZ in einer Mitteilung.

Die Corona-Fälle beim FC Zürich sorgen für viel Wirbel und für viele Sorgen. Was passiert mit der Meisterschaft? Können die FCZ-Spiele nachgeholt werden? Wird die Saison noch einmal verlängert? Oder muss die Super League nun doch ganz abgebrochen werden?

Während sich Fans besorgt diese Fragen stellen, gibt sich einer noch ganz gelassen. Heinrich Schifferle, Präsident der Swiss Football League, sagt in der «Sonntagszeitung» (Artikel mit Bezahlschranke): «Ich will nicht den Teufel an eine Wand malen, wo noch gar keine Wand ist.»