Super League live: Servette gewinnt gegen FC Basel 4:1

Hier ist das Foul von Gabriel Sigua gegen Servette. SRF

Die Szene des Spiels

Nach einem schönen Angriff über Guillemenot und Mazikou ging Crivelli in der 60. Minute im Basler Strafraum vergessen. Der Servette-Stürmer nutzte das schöne Zuspiel zum 2:1 für die Gastgeber. Die nach einer frühen Roten Karte in Unterzahl agierenden Basler konnten nicht mehr reagieren. Am Ende gewann Servette mit 4:1.

Die Schlüsselfigur

Gabriel Sigua. Vor einer Woche war der Georgier mit seinem Siegtreffer gegen Yverdon noch der grosse Held gewesen. In Genf verpasste der Mittelfeldspieler nach zwei Minuten eine Top-Chance zur frühen FCB-Führung. In der 18. Minute musste er nach seinem unglücklichen Einsteigen gegen Mazikou mit Rot vom Platz.

Die bessere Mannschaft

Dafür, dass die Basler über 70 Minuten lang in Unterzahl antreten mussten, erledigte das Team von Fabio Celestini seine Aufgaben ganz ordentlich. Zwischenzeitlich hatte Xhaka den FCB mit einem Traumtor sogar in Führung gebracht. Am Ende geht der Genfer Sieg aber in Ordnung, es war der sechste in Serie! Für Celestini war es die erste Niederlage als Basel-Coach.

Urs Lindt/freshfocus

Das Tribünen-Gezwitscher

Mit seinem 421. Super-League-Einsatz zog Fabian Frei mit Rekordhalter Nelson Ferreira gleich. Sein Jubiläumsspiel wird der FCB-Captain aber kaum in guter Erinnerung behalten.

Die Tore

21.’ | 0:1 | Was für ein Energieanfall von Taulant Xhaka! Das Basler Urgestein tänzelte sich in Ronaldinho-Manier durch die Genfer Abwehr, der Schuss von Xhaka schien allerdings nicht ganz unhaltbar für Goalie Mall.

45.’ | 1:1 | Schmid liess Guillemenot auf dem rechten Flügel gewähren, der Schuss des Genfers lenkte Viega unhaltbar ins eigene Tor ab.

60.’ | 2:1 | Veiga liess Crivelli zu viel Platz, denn der Servette-Angreifer zu nutzen wusste.

81.’ | 3:1 | Cognat durfte sich den Ball 20 Meter vor dem Tor unbedrängt zurechtlegen und liess Salvi mit seinem Flachschuss keine Chance.

93.’ | 4:1 | Guillemenot nach einem Konter mit dem Schlusspunkt.

Der Ausblick

Nach der Länderspielpause empfängt das Schlusslicht aus Basel den FC St. Gallen, Servette bekommt es mit GC zu tun.

Martin Meienberger/freshfocus

Das andere Spiel

Ein richtig starker Zürcher Auftritt im Tessin. Topscorer Okita sorgte mit einem satten Flachschuss (14.) schon früh für den ersten FCZ-Treffer. Nach einer Ecke legte Kamberi noch vor der Pause das 2:0 per Kopf nach (33.). Lugano-Trainer Croci-Torti reagierte zur Pause mit einem Vierfach-Wechsel. Zwar traten die Tessiner im Anschluss verbessert auf, blieben aber ohne Tor.

Dafür musste Lugano-Goalie Deana kurz vor Schluss verletzt raus. Weil de Gastgeber zu diesem Zeitpunkt auch den fünften und letzten Wechsel bereits vollzogen hatten, musste Verteidiger Mai für die letzten Minuten ins Tor. Wenig später musste dieser nach einem abgefälschten Marchesano-Abschluss den dritten Gegentreffer hinnehmen.