Super League: Servette gewinnt Europa-Duell in Lugano

Der Austragungsort des letztem Nati-Heimspiels des Jahres steht fest. Am 18. November trifft die Schweiz in Basel auf den Kosovo. Der Ticketverkauf dazu beginnt am 20. Oktober. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im September hatte in Pristina 2:2 geendet. Drei Tage nach der Partie in Basel geht es im letzten Quali-Gruppenspiel auswärts gegen Rumänien.