Super League: Ein überragender Goalie reicht Servette nicht zum Sieg

Immer und immer wieder stürmte der FC St. Gallen an, wollte unbedingt den Ausgleich. Immer und immer wieder scheiterten die Ostschweizer entweder an sich selber oder an Servette-Keeper Joël Mall. Doch dann, in der 81. Minute, fruchteten die riesigen Bemühungen: Der Österreicher Albert Vallci zimmerte den Ball trocken ins Netz.