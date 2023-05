Super League: Sion holt Paolo Tramezzani zum vierten Mal

Es ist eine Rückkehr an die Seitenlinie.

Paolo Tramezzani – so heisst der neue alte Trainer von Sion.

Er macht es schon wieder. Paolo Tramezzani kehrt an die Seitenlinie des FC Sion zurück. Schon zu Beginn der Saison war der Italiener für die Mannschaft zuständig, doch dann wurde er aufgrund der Erfolglosigkeit freigestellt. Jetzt soll er den Klassenerhalt sichern. Es ist bereits sein viertes Engagement an der Seitenlinie von Sion.

Der 52-Jährige war die naheliegendste Option für den Verein aus dem Wallis. Dies, da er noch auf der Lohnliste des Clubs stand. Der Punkteschnitt von Tramezzani in dieser Spielzeit war 1,25. Seine Nachfolger: Fabio Celestini und David Bettoni holten gemeinsam nur 0.65 Zähler pro Spiel und so schlitterte der Club auf den letzten Platz.

Die Startaufgabe von Tramezzani ist jedoch keine einfache. Am Sonntag um 14 Uhr trifft man auf den Meister YB. Schon David Bettoni traf in seinem ersten Spiel auf die Berner – damals ging Sion baden. Nun braucht man jedoch noch dringender Punkte um eine Barrage am Ende der Saison zu vermeiden.