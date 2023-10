Super League: Spitzenspiel YB gegen FCZ endet unentschieden

Urs Schnyder gibt einen Penalty für YB, nimmt diesen nach VAR-Konsultation aber wieder zurück. (SRF)

Die Szene des Spiels

Nikola Katic grätschte in der 58. Minute im Strafraum in einen Pass, wehrte dabei den Ball aber mit dem Arm ab. Der Kroate monierte, er habe den Arm am Körper gehabt, Schiedsrichter Urs Schnyder gab den Penalty dennoch. Nach der VAR-Konsultation nahm der Unparteiische seinen Entscheid jedoch zurück.

Die Schlüsselfigur

Schiedsrichter Urs Schnyder: Er pfiff den Penalty für YB resolut, schien sich seiner Sache sicher zu sein. Doch der VAR intervenierte, Schnyder ging zu den Bildschirmen. Danach zeigte der 37-Jährige Grösse und nahm seinen Entscheid zurück, auch wenn er sich damit den Unmut der Berner Fans auf sich zog, die den Entscheid mit Pfiffen goutierten.

Die bessere Mannschaft

Der Leader zeigte dem Meister in der ersten Halbzeit den Meister. YB konnte sich nie richtig entfalten, versuchte zwar zu Beginn, das Spiel zu machen, der FCZ übernahm aber schnell das Spieldiktat, hatte die besseren Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber dann klar wieder tonangebend. Aber auch die Berner Angriffe fruchteten nicht, da einmal der Pfosten und einmal die Latte für die Zürcher retteten.

Lewin Blum zieht gegen den FCZ aus 30 Metern ab, trifft aber nur Aluminium. (SRF)

Das Tribünengezwitscher

Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute. Es wurde den Opfern im Nahostkonflikt, den Terroropfern in Belgien und dem verstorbenen Car-Chauffeur der Berner gedacht. 31'000 Fans waren mucksmäuschenstill – ein imposanter Moment.

Die Tore

Fehlanzeige.

Die Stimmen

Sandro Lauper bei blue Sport: «Für mich sind das zwei verlorene Punkte. Wir wollen unsere Heimspiele eigentlich immer gewinnen. Gerade mit den grossen Chancen, die wir zum Spielende hatten, wäre der Sieg verdient gewesen.»

Antonio Marchesano: ««Ich glaube, es ist das korrekte Resultat. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, sie in der zweiten. Klar, wir hatten auch Glück mit den beiden Aluminiumtreffern. Aber wir lassen uns von solchen Sachen nicht aus der Ruhe bringen.»

So gehts weiter

YB spielt am Mittwoch erneut im Wankdorf, Titelverteidiger Manchester City ist in der Champions League zu Gast - das wird ein heisser Tanz. In der Super League reisen die Berner am Sonntag in einer Woche ins Tessin zum FC Lugano. Der FCZ heisst bereits am Samstag Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy willkommen.

Das andere Spiel

Das Derby zwischen den beiden Lausanner Aufsteigern endete 2:2. Lausanne-Sport war zweimal in Führung gegangen, doch Ouchy glich kurz vor Schluss zum zweiten Mal aus, ein Eigentor durch Dussenne sorgte für den Schlussstand. In der Tabelle machen die beiden Teams einen (kleinen) Sprung nach vorne.