Super League: St. Gallen dreht Spiel gegen YB

Der FC St. Gallen stellt gegen die Young Boys die Partie innert drei Minuten auf den Kopf und zieht nach dem 2:1 in der Tabelle am amtierenden Champion vorbei.

Stevanovic schiebt zum FCSG-Sieg gegen YB ein (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Die 61. Minute. FCSG-Trainer Peter Zeidler wechselte Fabian Schubert und Mihailo Stevanovic ein. Zwar gerieten die St. Galler wenig später in Rückstand. Doch es waren am Ende die beiden Joker, die das Spiel innert drei Minuten drehen. 2:1-Sieg für St. Gallen, 2:1-Sieg für Peter Zeidler.

Die Schlüsselfigur

Fabian Schubert. Nach seiner Langzeitverletzung (Beinbruch) etabliert sich der Österreicher immer mehr zum St. Galler Edeljoker. Es ist bereits sein dritter Ligatreffer in der laufenden Saison – zum dritten Mal erzielte der 29-Jährige ein extrem wichtiges Tor als Einwechselspieler.

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit waren die St. Galler die bessere Mannschaft. In der Abwesenheit von richtig guten Chancen war es dann der Meister aus Bern, der zwischenzeitlich das Zepter übernahm. Doch spätestens mit dem Gegentreffer drehte der FCSG noch einmal auf – und gewann am Ende doch verdient.

Das Tribünen-Gezwitscher

Zwischen St. Gallen und YB fallen gewohnt viele Tore. Seit Peter Zeidler 2018 in der Ostschweiz übernommen hat, waren es im Schnitt vier pro Partie. Die gut 17’746 Fans im Kybunpark dürften sich gefragt haben, was am Mittwoch wohl los war. Denn fast 70 Minuten lang zappelte keines der beiden Netze im St. Galler Fussballtempel.

Die Tore

69’ | 0:1 | Im Gegenzug einer guten FCSG-Chance war es Meschack Elia, der aus gut 25 Metern unter die Latte traf. Der Prachtstreffer liess den Kybunpark verstummen.

Prachtstor von Meschack Elia zur YB-Führung (Video: SRF)

72’ | 1:1 | Aber die vollen Rängen sollten sogleich explodieren: Der eben erst eingewechselte Fabian Schubert eroberte den Ball auf der Höhe der Mittellinie und verwandelte schliesslich nach schönem Zusammenspiel mit Julian von Moos.

75’ | 2:1 | Was ist denn hier los? Zanotti setzt sich über rechts durch. Seine verunglückte Hereingabe landete schliesslich vor den Füssen von Joker Mihailo Stevanovic, der zu seinem ersten Super-League-Tor einschob. In St. Gallen war nun Tollhaus angesagt.

Die Stimmen (gegenüber blue)

Peter Zeidler (FCSG): «Wir wussten, dass YB eine tolle Bank hat, aber auch wir haben tolle Einwechselspieler gehabt und das hat dann auch toll gepasst. Die schnelle Reaktion war aber nicht selbstverständlich. Schubert ist besser, wenn er reinkommt.» (blue)

Fabian Schubert (FCSG): «Die letzten Spiele geben dem Trainer recht. Aber ein Fussballer spielt auch gern einfach von Beginn weg. Heute waren wir über 90 Minuten sicherlich die bessere Mannschaft.»

Sandro Lauper (YB): «Wir brachten St. Gallen durch Eigenfehler ins Spiel, waren im letzten Drittel zu wenig genau und kamen so zu viel zu wenig Chancen. Jetzt gilt es im Training daran zu arbeiten. Früher oder später musste die erste Niederlage mal kommen.».

Darian Males (YB): «Wir hatten heute wenig Ruhe am Ball und liessen den Ball nicht sauber genug zirkulieren. Auch die Aktionen ohne Ball waren zu wenig gut. Mit dieser Leistung können wir sicherlich nicht zufrieden sein.»

Der Ausblick

Englische Woche: St. Gallen gastiert am Sonntag in Yverdon (14.15 Uhr). YB spielt bereits am Samstag in Zürich gegen GC (20.30 Uhr).

Die weiteren Partien