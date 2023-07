Super League: Diese Talente mischen die Liga auf

1 / 6 Mattia Zanotti spielt wie sein Vorbild Javier Zanetti auf der rechten Abwehrseite. Marc Schumacher/freshfocus Shkelqim Vladi ist nach langer Verletzungspause wieder fit und will nun bei Lugano für Furore sorgen. Marusca Rezzonico/Freshfocus Teddy Okou (l.) entschied sich trotz vieler anderer Angebote für den FC Luzern. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Am Samstag geht es los mit der Super-League-Saison 2023/24.

Die Fans dürfen sich dabei auf neue Talente freuen.

20 Minuten stellt sechs spannende Jungprofis vor.

Thierno Barry (20) – FC Basel

Bei der Verpflichtung von Thierno Barry hat der FCB mehrere namhafte Konkurrenten ausgestochen. Dabei hatte den Franzosen vor einem Jahr noch kaum jemand auf der Rechnung, als dieser von Sochaux’ Reservemannschaft nach Belgien zu SK Beveren wechselte. Dort eroberte der Stürmer die 2. Liga im Eiltempo, 20 Treffer in 31 Ligaspielen standen am Saisonende auf seinem Konto. Neben der Torjägerkanone kommt der 1,95-Meter-Turm auch mit der Auszeichnung des besten Spielers der Liga nach Basel. «Meine Schnelligkeit und das Toreschiessen», nennt Barry selbst als seine Stärken.

Lukasz Lakomy (22) – YB

Fabian Rieder steht aktuell noch im Kader von YB, dürfte die Berner aber diesen Sommer noch verlassen. Als Rieder-Ersatz verpflichtete der Meister bereits den Polen Lukaszk Lakomy, der wie Rieder durch einen starken linken Fuss besticht. Seine Stärken hat der «Box-to-Box-Spieler» vornehmlich im Passspiel, aber in der Vorbereitung bestach er gegen Hertha Berlin und Dynamo Kiew auch als Torschütze. «Er ist technisch versiert und kann das Spiel beschleunigen», meint YB-Sportchef Steve von Bergen über seinen knapp 1,5 Millionen Franken teuren Königstransfer dieses Sommers.

Mattia Zanotti (20) – St. Gallen

Italiens Sportbibel «Gazzetta dello Sport» betitelte St. Gallens neuen Rechtsverteidiger Mattia Zanotti bereits als «den neuen Traktor auf der Startrampe», was als grosses Lob zu verstehen ist. Hört Zanottis Idol und Inter-Legende Javier Zanetti doch auf den Spitznamen «Il Trattore». In jungen Jahren von Inter in die Schweiz zu wechseln – dieser Schritt hat in der Vergangenheit schon so manche Karriere angekurbelt. Federico DiMarco spielte einst eine Saison bei Sion und entwickelte sich einige Jahre später zur Stammkraft bei den Nerazzuri. Willy Gnonto schaffte bereits beim FCZ den Sprung zum italienischen Nationalspieler und konnte letzte Saison bei Leeds in der Premier League Akzente setzen.

Arad Bar (23) – FCZ

Mit dem Rücktritt von Blerim Dzemaili ist im FCZ-Mittelfeld eine grosse Lücke entstanden. Einer, der die Qualitäten besitzen könnte, in die Fussstapfen der Clublegende zu treten, ist Arad Bar. Der 23-jährige Israeli kam beim sensationellen Halbfinaleinzug seines Heimatlandes an der U-21-EM zumindest zu zwei Teileinsätzen. Bei Maccabi Petah Tikva wurde er letzte Saison zum besten Spieler der 2. israelischen Liga ausgezeichnet und trug zwölf Tore und fünf Assists zum Aufstieg seines Ex-Clubs bei.

Arad Bar im Einsatz bei der U-21 Israels im März 2023 gegen Dan Ndoye. IMAGO/Geisser

Teddy Okou (25) – FC Luzern

Es ist schon fast ein kleiner Transfercoup, der dem FC Luzern mit der Verpflichtung von Challenge-League-Topscorer Teddy Okou gelungen ist. Zahlreiche Clubs aus dem In- und Ausland waren hinter dem Rechtsaussen her – unter anderem soll auch der FCB interessiert gewesen sein. Doch der Franzose entschied sich für den Wechsel in die Zentralschweiz, weil er den FCL als optimalen nächsten Schritt für seine persönliche Entwicklung sieht – und nimmt damit sogar Lohneinbussen in Kauf. Nach den ersten Testspiel-Auftritten schwärmt man in Luzern bereits von der Flügelrakete.

Shkelqim Vladi (22) – FC Lugano

Hätte sich Shkelqim Vladi im vergangenen September im Cup-Duell gegen den FCB nicht am Knie verletzt, wäre der Mittelstürmer in diesem Sommer vielleicht gar nicht im Tessin, sondern bereits bei einem grösseren Club im Ausland gelandet. Trotz mehrmonatiger Zwangspause traf der Thuner in 25 Spielen 15 Mal – und schlug im Frühling ein lukratives Angebot des schwedischen Topclubs Malmö aus. Nun will sich Vladi bei Lugano erneut für die kosovarische Nationalmannschaft empfehlen, nachdem er im vergangenen Herbst verletzungsbedingt hatte absagen müssen.

Wer wird Meister? YB verteidigt den Titel. Basel ist wieder dran. Lugano überrascht alle. Ein anderes Team.