Super League: Unsere Liga ist die Schiessbude Europas

Einer von sieben Tore an jenem Abend: YB-Elia traf am Samstag gegen Luzern.

In der obersten Schweizer Liga fallen so viele Tore wie schon lange nicht mehr.

6:1 zwischen YB und Luzern , 5:2 bei GC-Ouchy , 4:1 für Servette gegen Basel : Am Wochenende zappelten sie, die Tornetze der Super-League-Stadien. Insgesamt 32 Tore waren es – so viele wie noch nie zuvor. Nur: Mit der Modusänderung gibt es ja mittlerweile sechs anstatt nur fünf Partien pro Spieltag. Dass der Rekord (27 Tore) irgendwann geknackt würde, liegt auf der Hand.

Brisant: Mit durchschnittlich 5,33 gefallenen Toren ist der vergangene Spieltag europaweit die torreichste Runde der Saison 2023/24. Die einzige der Top-10-Ligen, die einigermassen mithält, ist die deutsche Bundesliga, in der am neunten Spieltag 4,67 Tore pro Spiel gefallen sind.

Auch Deutschland im Torfieber

Die «Bild»-Zeitung frohlockt, spricht von der «geilsten Liga» aller Zeiten. Als Gründe für den Trend führt sie Offensivstars in Topform und mehr Penalties an. In der Schweiz hütet man sich derweil davor, voreilig Schlüsse zu ziehen. «Wir freuen uns über wunderbare Tore und attraktive Spiele», weicht die Liga auf Anfrage von 20 Minuten aus. Wenn dies zu mehr Zuschauern in den Stadien führe, heisst es weiter, «dann umso besser».