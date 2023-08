Super League: Winterthur besiegt GC, der FCZ gewinnt

Die Szene des Spiels

Zum zweiten Mal (nach seinem 1:1) traf Matteo Di Giusto sehenswert, in der 37. Minute netzte er nach dem Pass von Turkes souverän ein, dieses Mal flach. Doch der Jubel verebbte schnell, denn der VAR hatte etwas dagegen. Turkes war mit seiner Fussspitze äusserst knapp im Offside gestanden, das 2:1 zählte nicht. Aber auch dadurch liessen sich die Winterthurer nicht aufhalten.

Die Schlüsselfigur

Man könnte bei Winterthur mehrere aufzählen, einer davon ist Di Giusto. Der 22-Jährige wirbelte und tanzte - und traf doppelt. Wegen Offsides zählte jedoch nur das erste Tor. GC hatte den Offensivspieler nie im Griff, in der 57. Minute wurde sein Schuss erst in extremis auf der Linie geklärt. Beim 1:0 liess Di Gusto seine Gegenspieler alt aussehen und schlenzte den Ball in den Winkel. «Ich dachte, ich versuche den Raum gut zu nutzen und drin war er«, sagte er bei blue lapidar. Er wurde in der 74. mit viel Applaus ausgewechselt.

Die bessere Mannschaft

GC startete zwar besser und ging früh in Führung. Danach wachte der Gastgeber aber auf, drehte auf und übernahm nach dem Ausgleich das Spieldiktat. Das Heimteam führte die feinere Klinge und zeigte mehrfach schöne Spielzüge. Die Hoppers hinterliessen nach dem Sieg gegen den FC Basel einen schwachen Eindruck.

Das Tribünengezwitscher

Es war schwül-heiss, Schiedsrichter Sandro Schärer liess mehrfach zum Trinken bitten. Die Hitze hielt die Fans auf der Schützenwiese jedenfalls nicht auf. Die Stimmung im Winterthurer Stadion war heiss, die Zuschauerinnen und Zuschauern peitschten vor allem das Heimteam an.

Die Tore

07.’ | 0:1 | Ndenge schickte beim Konter Fink wunderbar mit dem Aussenrist auf die Reise. Die FCB-Leihgabe blieb vor Kuster eiskalt und lupfte den Ball über den FCW-Keeper.

18.’ | 1:1 | Mit einem herrlichen Dribbling und einem satten Schuss glich Di Giusto für das Heimteam aus.

60.’ | 2:1 | Ballet dribbelte in den Strafraum wurde gefällt, den fälligen Foulpenalty verwandelte Turkes problemlos.

84.’ | 3:1 | Schneider schloss den Konter mit einem flachen Schuss ab und sorgte mit seinem ersten Super-League-Tor überhaupt für die Entscheidung.

So gehts weiter

Nächstes Wochenende ist Meisterschaftspause, denn die 1. Runde des Schweizer Cups steht an. Winterthur muss zu Erstligist FC Wettswil-Bonstetten, GC bekommt es mit dem SV Schaffhausen aus der 2. Liga interregio zu tun.

Die Szene des Spiels

FCZ-Goalie Yanick Brecher fischte beim Stand von 0:0 in der 24. Minute einen Foulpenalty mit einer starken Parade aus der Ecke, ehe elf Minuten später Jonathan Okita seinerseits vom Elfmeterpunkt die Zürcher Führung zum 1:0 erzielte.

Die Schlüsselfigur

Captain Brecher war der FCZ-Garant für den dritten Sieg im vierten Ligaspiel. Neben dem gehaltenen Penalty brillierte der Zürcher Schlussmann auch in der zweiten Halbzeit mit mehreren hervorragenden Paraden, wie etwa, als er in der 55. Minute mit einer mirakulösen Fussabwehr den Ausgleich verhinderte. In der 64. Minute dann der Schockmoment, als Brecher nach einem Hechtsprung unglücklich auf die Schulter fiel und liegen blieb. Zum Glück konnte er nach kurzer Pflege aber wieder weiterspielen.

Die bessere Mannschaft

Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist der FCZ resultmässig extrem stark in die neue Saison gestartet, doch gegen Ouchy agierte die Mannschaft von Bo Henriksen gerade in der zweiten Halbzeit phasenweise zu passiv. Der Aufsteiger schnupperte zwischendurch zwar ein wenig am Ausgleich, doch dann machte das 2:0 Marchesanos die Hoffnungen der Lausanner auf einen Punktgewinn zunichte.

Das Tribünengezwitscher

So einen Penalty wie derjenige von Ouchy in der ersten Halbzeit hat man noch selten gepfiffen gesehen. Ouchy-Verteidiger Bamba ging gegen FCZ-Conde hart ins Tackling, worauf jener umfiel und den Lausanner Danho mitriss. »Das versteht kein Fussballfan», urteilte blue-Schiri-Experte Adrien Jaccottet darauf in der Halbzeit. Mit ein bisschen mehr Cleverness hätte sich der Unparteiische die Szene nochmals anschauen und auf Entlastungsfreistoss entscheiden sollen, so Jaccottet.

Die Tore:

35.’ I 0:1 I Okita verwandelte einen Elfmeter souverän mit voller Wucht in die Maschen.

72.’ I 0:2 I Marchesano erhöhte die Zürcher Führung nach seiner Einwechslung per Kopf.

90+3' I 0:3 I Kamberi versenkte nach einer Ecke zum dritten FCZ-Treffer mit dem Fuss.

Der Ausblick:

Der Schweizer Cup steht an: Der FCZ steigt am kommenden Samstag ins Stadtduell gegen Red Star. Ouchy muss gegen Grand-Saconnex ran.