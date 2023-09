Super League: Winterthur verliert gegen Lugano, Servette siegt

Am frühen Samstagabend spielten Winterthur und Lugano gegeneinander. Servette traf derweil auf Lausanne. Insgesamt fielen acht Tore.

1 / 3 Marques überzeugte am Samstag gegen den FC Winterthur. Marc Schumacher/freshfocus Er traf zum 2:1, es war die Vorentscheidung. Marc Schumacher/freshfocus Winterthur verlor am Ende mit 2:3. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts In der Super League fanden am frühen Samstagabend zwei Spiele statt.

Der FC Winterthur verlor mit 2:3 gegen Lugano.

Servette siegte gegen Lausanne.

Die Szene des Spiels

Eigentlich die gesamte Schlussphase. In der 68. Minute war es Burkart, der für Winti zum 1:1 ausglich. Die Freude auf der Schützenwiese war riesig, Fans und Spieler lagen sich freudig in den Armen. Doch die Fröhlichkeit währte nicht lange an. Nur zwei Minuten später schoss Marques das 2:1 für den FC Lugano. Lugano stellte in der 73. Minute durch Mahmoud jedoch auf 3:1.

Der Endstand? Nein. Buess schoss in der Nachspielzeit noch das 3:2 für den FCW. Es war der Endpunkt einer sehr unterhaltsamen Schlussphase. Für das Rahmen-Team war es die erste Niederlage seit dem 5:2 gegen die Young Boys am 5. August.

Die Schlüsselfigur

Martim Marques. Der 19-jährige Portugiese traf am Samstagabend erstmals in der Super League für den FC Lugano. Und was war das für ein wichtiger Treffer! Nur Augenblicke nach dem Ausgleich war es nämlich, der die Nerven behielt und den Ball à la Van Basten ins Tor einnetzte. Sein Treffer war ein Kunststück, Mitspieler und Fans konnten nur staunen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Der FC Winterthur war vor der Partie am Samstag die Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren, 17 Mal jubelten die Eulachstädter. Gleichzeitig war der FCW auch das Team, das die meisten Gegentore kassierte, 17 an der Zahl. Nach dem Erfolg von Lugano haben die Winterthurer nun immer noch die Führung inne in dieser Statistik. Kein Team schoss mehr Tore und keines erhielt mehr – Zeitpunkt Samstagabend. Eine Tatsache, die aber wohl kaum ein Winterthurer freuen dürfte.

Die Tore

22’ | 0:1 | Turkes verlor den Ball, die Luganesi reagierten schnell. Am Ende war es Vladi, der aus 25 Metern abzog. Sein Schuss passte perfekt, es war die Führung gegen den FC Winterthur.

68’ | 1:1 | Burkart traf zum Ausgleich für den FC Winterthur. Er köpfelte den Ball aus wenigen Metern in die Maschen.

70’ | 1:2 | Lange hielt das 1:1 nicht. Marques war es, der nur zwei Minuten nach dem Burkart-Tor zur erneuten Tessiner Führung traf.

73’ | 1:3 | Nati-Spieler Steffen, soeben eingewechselt, flankte, Mahmoud verlängerte den Ball ins weite Eck.

90+3’ | 1:3 | Buess brachte nochmals die Hoffnung zurück. Doch kurze Zeit nach dem Tor pfiff der Schiri die Partie ab.

Der Ausblick

Der FC Winterthur trifft nächste Woche im Zürcher Derby auf den FC Zürich. Lugano muss unter der Woche in der Conference League gegen Besiktas Istanbul ran, am nächsten Wochenende wartet dann daheim Servette.

Servette siegte mit 2:1 gegen Lausanne. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Das andere Spiel

Servette gewann erstmals seit dem 22. Juli wieder. Damals gab es für Servette zum Auftakt in die neue Meisterschaft einen 3:1-Erfolg gegen GC. Es folgte ein Abwärtsstrudel, aus dem der Club sich nicht mehr befreien konnte – bis am Samstag und dem 2:1-Erfolg über Lausanne. Dabei sah es lange Zeit nicht gut aus für die Genfer. Nach einem toll herausgespielten Kontertor von Sanches rannte das Weiler-Team lange einem Rückstand hinterher. Dank zwei schnellen Toren von Stevanovic und Kutesa durfte Servette am Ende jedoch feiern.